[𝐏𝐋𝐀𝐍𝐉] ORIGINAL:'Not Puppy Love' - MAME

グローバルボーイズグループJO1(ジェイオーワン)が、公式YouTubeチャンネルのメンバーセルフ企画「PLANJ」(プラント)の第9弾として『Not Puppy Love([PLANJ] ORIGINAL:‘Not PuppyLove’- MAME)を公開した。

【動画】[PLANJ] ORIGINAL:'Not Puppy Love' - MAME [PLANJ]第9弾は、豆原一成のオリジナルソングで、英語詞を軽やかなビートに乗せたPOPS。

豆原一成は、「初めて1人で曲をやるということで何かしたいなぁ、と思い歌詞を全部英語にしました。何事も挑戦、やってみないことには何も始まらないという気持ちでチャレンジしてみたのでたくさん聴いてもらえると嬉しいです。歌詞にも少し大人になった自分の想いが入っているので注目してみてください!2025年も日々全力で過ごします!」と、自身の新たな挑戦と制作に対する意気込みを熱く語った。

Music Videoは、COOLで軽快なダンスシーンが印象的で、“Not Puppy Love,Don’t call me cute,Just call me your man”(和訳:幼恋なんかじゃない、「かわいい」なんて呼ばないで、「君の男」って呼んでくれ)という歌詞には大人になった自分に振り向いてほしい、というメッセージが込められており、デビュー時から益々魅力的な男性になる豆原の姿を表現している作品となっている。【「PLANJ」概要】

PLANJは、メンバー自身が表現したいものが見られる貴重なコンテンツで、JO1が個々のスキルアップとそれをグループに還元することを目標に、音楽に限らずグループやメンバーの個性を自由に表現し発信しています。個人にフォーカスした普段なかなか見られない表情や特別なシーンをたくさんお届け。第1弾 與那城奨 Elton Johnの「Your Song」をカバー第2弾 河野純喜 CNBLUEの「Love Light」をカバー第3弾 鶴房汐恩 back numberの「西藤公園」をカバー第4弾 白岩瑠姫 オリジナルソング「ひまわり」第5弾 大平祥生 オリジナルソング「Melak」第6弾 木全翔也 オリジナルソング「easy life」第7弾 川尻蓮 オリジナルソング「DAYBREAK」第8弾 金城碧海 Crystal Kay の『恋におちたら』をカバー