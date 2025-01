【「グロック19 Gen.4」フレーム無償交換】受付期間:1月10日~4月20日発送分まで

東京マルイは、2024年12月19日出荷分のガスブローバック「グロック19 Gen.4」について、フレーム部の無償交換受付を開始した。受付対象となるのは、1月10日より4月20日までに同社に発送された分まで。

これは、同社が2024年12月19日に再販した分のガスブローバック「グロック19 Gen.4」のグリップ部分の刻印が上下逆さまになっていたことを受けて行なわれているもの。

無償交換については、公式ページよりダウンロードできるPDF「フレーム部 交換依頼書」に記入し、当該商品を送料着払いにて同社アフターサービスに送付することで対応してもらえる。

なお、発送の際には「BB弾を発射できない安全な状態にする」などの注意事項がある。また、カスタムや改造が施されている場合には無償交換に対応できない場合がある他、東京マルイ製の別売オプションパーツ(マイクロプロサイト等)を取り付けている場合は、それらを取り外す必要がある。

□「ガスブローバック『グロック19 Gen.4』フレーム部の無償交換のご案内」

