Ê¡»³°¼¿å¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¤é¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹½êÂ°¤Î¼ã¼ê½÷Í¥¤¬À²¤ìÃå»ÑÈäÏª¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÎÊúÉé¸ì¤ë
¡¡·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¦¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÊ¡»³°¼¿å¡Ê¤¢¤ä¤ß¡Ë¡¢¾åºä¡Ê¤³¤¦¤µ¤«¡Ë¼ùÎ¤¡¢Âç¸¶Í¥Çµ¡¢Ê¿ÈþÇµÍý¡¢¾¾Èø¤½¤Î¤Þ¡¢¸ÅÅÄ°¦Íý¤¬¿·½ÕÀ²¤ìÃå¤ªÈäÏªÌÜ²ñ¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£
¡¡¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥¨¥¤¥Ù¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¿·½Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¡£À²Å·¤¬¹¤¬¤ëÃæ¡¢¿¶¤êÂµ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤ÀÊ¡»³¤é¤Ï¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ò°ìÉ®¤·¤¿³¨ÇÏ¤ò¼ê¤Ëº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡»³¤Ï¡Ö³Ø¡×¤ÈÇ§¡Ê¤·¤¿¤¿¡Ë¤á¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï³Ø¤Ó¤ò¿¼¤á¤ÆÅÚÂæ¤ò¸Ç¤á¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸¡Äê¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤é¤Ë²½¾ÑÉÊ¸¡Äê¤ä¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥«¥é¡¼¸¡Äê¤Ê¤É¤â¼èÆÀ¤·¤Æ¡¢ºòÇ¯½é¤á¤Æ³«ºÅ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥á¥¤¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤òº£Ç¯¤â³«ºÅ¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¡£ÇÐÍ¥¶È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö±ÇÁüºîÉÊ¤äÉñÂæ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÍß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¿·¡×¤Èµ¤·¤¿¾åºä¤Ï¡Öº£Ç¯£²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¿·¤·¤¤´Ä¶¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤È¡¢¤ª»Å»ö¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¿·¤·¤¤ºîÉÊ¤ä¿·¤·¤¤Ìò¡¢¿·¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ½ñ¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£Âç¸¶¤Ï¡Ö°ì¿´¡×¤È½ñ¤¡¢¡Ö¤ª»Å»ö¤Ç°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯Á´¤Æ¤ÎÊý¤È¿´¤òÄÌ¤ï¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¡££²£µºÐ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢º£¸å¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È¤¤ËÀáÌÜ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È¸À¤¨¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿¤Ï¡ÖÁ°¤Ø¡×¤È°ìÉ®¡£¡Öº£Ç¯¡¢¿·À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤¿¡££²£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤ÆÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤½¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¤µ¤é¤ËÁ°¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÆü¡¹ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¾Èø¤Ï¡Ö·Ò¡×¤Èµ¤·¡¢¡Öº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤ò¤³¤ì¤«¤é¤Î¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤Ê¤²¡¢¿·¤·¤¤°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë°ìÇ¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÉÝ¤¬¤é¤º¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë´èÄ¥¤Ã¤ÆÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£¸ÅÅÄ¤Ï¡Ö¹¹¿·¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¤ò¿®¤¸¤Æ»Å»ö¤ò¤¯¤À¤µ¤ëÊý¡¹¤Ø²¸ÊÖ¤·¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¼«Ê¬¤ò¤ª¸«¤»¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤Î´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡££Ó£Î£Ó¤Î¹¹¿·¤â¤â¤Ã¤È´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£