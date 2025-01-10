清春デビュー30周年に限定復活したSADS！ 衝撃の2デイズライブがBlu-rayでリリース
2024年、清春のデビュー30周年を記念してスタートした60本を超えるロングツアー「ⅾebut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』」において限定復活したSADS。約20年振りに、初期メンバー〜清春/Vocal、坂下丈朋/Guitar、小林勝/Bass〜とサポートアクトを務めた照井仁/Drums により、同年６月29,30日Zepp HANEDA（TOKYO）にて開催された狂熱の2DAYSライブが、いよいよ2025年3月19日、“SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」”としてBlu-ray2枚組でリリースされる。
昨年WOWOWでも放送された同ライブ映像には、大ヒット曲「忘却の空」（TBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』主題歌）をはじめ、アルバム『SAD BLOOD ROCK’N’ROLL』（1999）、『BABYLON』(2000)、『THE ROSE GOD GAVE ME』(2001)、『””(untitled)』 (2002)、『13』(2003)よりセレクトされた全41曲（カバー曲含む）が収録されている。ぜひ、映像からほとばしる凄まじいロックンロールの衝撃を体感していただきたい。メイキングムービーとして、リハーサルやバックステージ等の映像も収められている。
SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」ティザー：
https://youtu.be/QSEiwuGZL-Y
また、初回限定盤には、SADSのデビュー記念日である7月7日 に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催された、“SADS 2010-2018＜GOTHIC CIRCUS＞”の2枚組ライブCDを封入。メンバーは清春/Vocal、K-A-Z/Guitar、YUTARO/Bass、GO/Drumsで、アルバム『THE 7 DEADLY SINS』(2010)、『Lesson 2』(2010)、『FALLING』(2018)からセレクトされた全22曲が収録されており、SADSのヘヴィロックが骨の髄まで響きわたる。
本作品はヤマハSheet Music Store限定販売の商品となっており、本日から予約受付を開始。
予約特典として、SADS 3日間のライブの興奮がよみがえる「バックステージパス（レプリカ）」をプレゼント。こちらは数に限りがあるため、早めのキープをおすすめしたい。
■ヤマハSheet Music Store 限定 通販商品
予約受付ページ：https://ymh.jp/sads
＜商品概要＞
■タイトル：SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」【初回限定盤】
■発売日：2025年03月19日
■品番：XWXW10005〜6/B XWCW10016〜17
■形態：Blu-ray2枚+CD2枚
■定価：15400円（税抜14000円）
■購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）
■商品紹介ページ：https://ymh.jp/sads
【収録内容】
■Disc.1（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
01．TRIPPER
02．LIAR
03．DISCOVER
04．HONEY
05．CRISIS
06．Smash It Up
07．BATMAN THEME
08．ストロベリー
09．忘却の空
10．アジト
11．LATE SHOW
12．DARLIN’
13．Liberation
14．STUCK LIFE
15．憂鬱という名の夢
16．TOKYO
17．Mr.『YA』
18．SANDY
19．HAPPY
20．CRACKER’S BABY
■Disc.2（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
01．Hello
02．Hate
03．See a Pink Thin Cellophane
04．Metal Fur
05．PORNO STAR
06．NANCY
07．ロザリオと薔薇
08．BATMAN THEME
09．GIRL IN RED
10．MAKING MOTHER FUCKER
11．ID POP
12．WHAT’S FUNNY?
13．GHOST
14．FAIRY’S MALICE
15．DEPRAVITY DAY
16．Masquerade
17．PSYCHO
18．FREEZE
19．C.B
20．THANK YOU
21．Because
MAKING MOVIE
■Disc.3（CD） ※【初回限定盤】のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
01．EVIL
02．WEEKEND IN THE LUST
03．VENOM
04．MALIBU SUGAR
05．SATAN
06．GRAVE
07．tell me what you lie
08．May I Stay
09．Spin
10．〜medley〜
11．freely
12．gone
13．far away
14．breathless
15．smily sadly
■Disc.4（CD） ※【初回限定盤】のみ
SADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」
GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07
清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums
16．GOTHIC CIRCUS
17．DISCO
18．WHITE HELL
19．ACME
20．ANDROGYNY INSANITY
21．AMARYLLIS
22．WASTED
【仕様】
スリーブ入りデジパック（見開き2面ツイントレイ）
■タイトル：SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」【通常盤】
■発売日：2025年03月19日
■品番：XWXW10007〜8
■形態：Blu-ray2枚
■定価：9900円（税抜9000円）
■購入（封入）特典：CDジャケットサイズステッカー（初回限定盤・通常盤共通）
■商品紹介ページ： https://ymh.jp/sads
【収録内容】
■Disc.1（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.29
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
■Disc.2（Blu-ray） ※【初回限定盤】【通常盤】共通
ZEPP HANEDA（TOKYO）2024.06.30
清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums
MAKING MOVIE
【仕様】
2枚収納ケース
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＜予約特典情報＞
■予約特典：バックステージパス（レプリカ）
SADS 3DAYSのバックステージパスカードを、予約いただいた方全員にプレゼント。3日間のライブの興奮がよみがえるアイテム。
仕様 素材: PVC（塩化ビニール）、約0.76mm厚
サイズ:約125ｍｍ×約88mm
印刷：カラー
※特典は初回限定盤も通常盤も同じ内容になります。ストラップは付いておりません。
※特典はなくなり次第終了となります。
＜清春 プロフィール＞
1994年、黒夢としてメジャーデビュー。その独創性溢れるパフォーマンスとメッセージ性の強い楽曲で人気を博すも、その絶頂の最中、わずか4年間で突然の無期限活動休止を発表。
1999年、sadsを結成し、2000年TBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』の主題歌「忘却の空」が大ヒット。同曲を収録したアルバム『BABYLON』はオリコン１位を記録。
2003年、DVDシングル『オーロラ』で清春としてデビュー。2004年 『DAVID BOWIE A REALITY TOUR』大阪公演にオープニングアクトとして出演。2020年10月には自叙伝『清春』を発刊。
2024年03月、ヤマハミュージックコミュニケーションズ移籍第一弾オリジナルアルバムをリリース。
Official web site https://kiyoharu.tokyo/
＜ライブ＞
黒夢10年ぶりの再始動！
CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR
【追加公演】
■日時：2025年2月11日（火・祝）OPEN 16:00／START 17:00
■会場：神奈川・ぴあアリーナMM
■チケット：アリーナ席￥13,000 (税込) スタンド席:￥10,000 (税込) 全席指定
https://l-tike.com/kuroyume/
※SOLD OUT
■日時：2025年2月09日（日）OPEN 17:00／START 18:00
■会場：東京ガーデンシアター（有明）
＜清春デビュー30周年6カ月連続特集、WOWOWで独占放送＆配信中＞
https://www.wowow.co.jp/music/kiyoharu/
＜CD情報＞
■ニューアルバム『ETERNAL』発売中
https://www.yamahamusic.co.jp/s/ymc/artist/279
＜配信リンク＞
https://kiyoharu.lnk.to/eternal
(執筆者: gallagherbros)