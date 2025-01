JO1メンバーセルフ企画『PLANJ』第9弾は豆原一成のオリジナルソング「Not Puppy Love」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「何事も挑戦、やってみないことには何も始まらないという気持ちでチャレンジしてみたのでたくさん聴いてもらえると嬉しいです」(豆原一成)

JO1が、公式YouTubeチャンネルで展開しているメンバーセルフ企画『PLANJ』(読み:プラント)の第9弾として豆原一成の「Not Puppy Love」([PLANJ] ORIGINAL:‘Not Puppy Love’- MAME / MAMEの「A」は、アキュートアクセントありが正式表記)を公開した。

「Not Puppy Love」は、豆原一成のオリジナルソングで、英語詞を軽やかなビートに乗せたポップチューン。

豆原一成は「初めて1人で曲をやるということで何かしたいなぁ、と思い歌詞を全部英語にしました。何事も挑戦、やってみないことには何も始まらないという気持ちでチャレンジしてみたのでたくさん聴いてもらえると嬉しいです。歌詞にも少し大人になった自分の想いが入っているので注目してみてください!2025年も日々全力で過ごします!」と、自身のあらたな挑戦と制作に対する意気込みを熱く語った。

MVは、クールで軽快なダンスシーンが印象的で、“Not Puppy Love,Don’t call me cute,Just call me your man”(和訳:幼恋なんかじゃない、「かわいい」なんて呼ばないで、「君の男」って呼んでくれ)という歌詞には大人になった自分に振り向いてほしい、というメッセージが込められている。ぜひチェックしてみよう。

リリース情報

2025.03.04 ON SALE

JO1

DIGITAL SINGLE「無限大(INFINITY)2025」

2025.04.02 ON SALE

JO1

ALBUM『BE CLASSIC』

JO1 OFFICIAL SITE

https://jo1.jp/