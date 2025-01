アイドルグループ・Jams Collectionの津代美月が昨年11月14日に発売した1st写真集『24(つし)の秘密』(3,520円 A4/128ページ KADOKAWA)の重版が決定し、未掲載カットが10日に公開された。津代美月○写真集の未掲載カット5枚写真集の重版を記念して、1月26日に大阪・TSUTAYA EBISUBASHI、2月12日に東京・HMV&BOOKS SHIBUYAにて、お渡し会の実施も決定。サイン本の手渡しや、その場で直筆メッセージ記入、会場によって異なる限定生写真配布など特典も満載だ。

今回公開となった未掲載カットは5枚。バブルバス、スタイリストが特別に制作した白×ピンクの衣装、表紙にもなったまっ赤なランジェリー、ニーハイがキュートな水色のボディスーツ、ペパーミントグリーンの水着と、撮影地であるインドネシア・バリならではの開放的なカットばかり。この5枚は、お渡し会限定特典の生写真として、2つの会場で配布される全10種類の内の5枚で、すべて本人が選んだものだという。重版決定を受け、津代美月は「重版が決定しました! 重版が決まって本当に嬉しいです……重版記念イベントを東京と大阪でさせて頂きます! ぜひ会いに来てね」とコメントを寄せている。(C)KADOKAWA (C) UP DANCE ENTERTAINMENT PHOTO/ You Ishii【編集部MEMO】津代美月(つしろ みずき)は、大阪府出身、2000年10月16日生まれ。2021年3月にアイドルグループ・Jams Collectionのメンバーとして活動開始。Instagramのフォロワーは10万人を超え、インフルエンサーやモデルとしても活躍。