Ä¹ß·¿Î»Ö¡¦ÆüËÜÍ¹Á¥²ñÄ¹

¼Ì¿¿³ÈÂç

ÆüËÜ¤ÎÂ¤Á¥µ»½Ñ¤ÎÉü³è¤Ø
¡Ö³¤»ö¥¯¥é¥¹¥¿ーÏ¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®

¡¡¨¡¡¡¹ñºÝ¾ðÀª²¼¤Ç¹ñ¤ò¤Þ¤¿¤¤¤À³¤±¿»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëÆüËÜÍ¹Á¥²ñÄ¹¤ÎÄ¹ß·¿Î»Ö¤µ¤ó¡¢2024Ç¯¤Î¶ÈÀÓ¤Ï¹¥Ä´¤Ç¤·¤¿¡£

¡¡Ä¹ß·¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î³¤±¿¶È³¦¤Ç¤ÏÀ¤³¦¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÎÀ®Ä¹Î¨¤Î3ÇÜ¤¯¤é¤¤¤Î³¤¾å²ÙÆ°¤­¤Î¿­¤Ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¤Ï3¡óÁ°¸å¤ÈGDP¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¿­¤ÓÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢24Ç¯¤Î³¤¾å²ÙÆ°¤­¤â3¡ó¤°¤é¤¤¿­¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡Âç¤­¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥Ï¥Þ¥¹¤È¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¾×ÆÍ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾×ÆÍ¤Ç¹È³¤¤òÄÌ¹Ô¤Ç¤­¤º¡¢´îË¾Êö¤Ø±ª²ó¤¹¤ëÆ°¤­¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ò¹Ôµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤Æ¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÁ¥¼ï¤Î¼ûÍ×¤¬É¯Ç÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥Ê¥Þ±¿²Ï¤Î³é¿å¤¬È¯À¸¤·¡¢¥Ñ¥Ê¥ÞÀ¯ÉÜ¤¬ÄÌ¹Ô¤òÀ©¸Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìµó¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡ÊÃÙ±ä¡Ë¤¬µ¯¤­¤Æ¡¢¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¤ÎÁ¥Çõ¤Î¼ûÍ×¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²ÙÆ°¤­¤½¤Î¤â¤Î¤Ï3¡ó¤Î¿­¤Ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢±¿ÄÂ¤¬ÂçÉý¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£

¡¡¨¡¡¡¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡£

¡¡Ä¹ß·¡¡ÍÍ¡¹¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤ÎÍ½Â¬¤ò¸«¤ë¤È¡¢24Ç¯¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î3¡óÂæ¤Î¿­¤Ó¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤¿¤ÀÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤¬¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë´ØÀÇ¤¬¤µ¤é¤Ë²Ý¤µ¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡£¤â¤·¼Â¹Ô¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢³¤¾å²ÙÆ°¤­¤È¤·¤Æ¤ÏÁêÅö¤ÊµÕ¿¶¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡ÆÃ¤ËËÌÊÆ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¼«Æ°¼Ö¤òÀ¸»º¤¹¤ëµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥­¥·¥³¤«¤é¤ÎÍ¢ÆþÉÊ¤Ë¤â´ØÀÇ¤ò²Ý¤»¤Ð¡¢ÁêÅö¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤À¤í¤¦¤È¡£

¡¡¨¡¡¡25Ç¯¤â°ú¤­Â³¤­¶ÛÄ¥´¶¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£°ìÊý¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£

¡¡Ä¹ß·¡¡¤Ï¤¤¡£¹ñºÝ³¤»öµ¡´Ø¤¬50Ç¯¤Î¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤òÀë¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¤Æ¤Î³¤±¿»ö¶È¼Ô¤Ï¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤ÆÅØÎÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÁ°Äó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²æ¡¹¤Ï¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥é¥ó¥Êー¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¥­ー¥×¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡£

¡¡¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤ÏÁ¥Çõ¤ÎÇ³ÎÁ¤Ë¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ä¥°¥êー¥ó¥á¥¿¥Îー¥ë¡¢¿åÁÇ¤Ê¤É¤ÎÇ³ÎÁ¤ò»È¤¨¤ì¤Ð°ìÈÖÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á´¤¯¼ÂÀÓ¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç24Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÇ³ÎÁ¤È¤¹¤ë¥¿¥°¥Üー¥È¤Ë¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÊäµë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡26Ç¯¤Ë¤Ï¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤òÇ³ÎÁ¤Ë¤·¤Æ¥¢¥ó¥â¥Ë¥¢¤ò±¿¤Ö¥¿¥ó¥«ー¤¬½×¹©Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î²áÅÏ´ü¤ÏLNG¤òÇ³ÎÁ¤Ë¤¹¤ëÁ¥Çõ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£30Ç¯¤Ë¤Ï40ÀÉ¶á¤¯¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÁ¥Çõ¤Ë¤Ê¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£

¡¡¨¡¡¡Â¤Á¥¶È¤Ï¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¡£³¤±¿²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¤É¤¦Éü³è¤Ë´ØÍ¿¤·¤Þ¤¹¤«¡£

¡¡Ä¹ß·¡¡ÆüËÜ¤Î³¤±¿²ñ¼Ò3¼Ò¤ÈÂ¤Á¥²ñ¼Ò¤Ê¤É¤È¶¦Æ±¤·¤Æ7¼ÒÏ¢¹ç¤ò·ëÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£CO2¤ò²ó¼ý¤·¤Æ±Õ²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤³¤«¤Ë±¿¤ó¤ÇËä¤á¤ëÆó»À²½ÃºÁÇ²ó¼ý¡¦ÃùÎ±µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£

¡¡¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿Á¥Çõ¤Ï¤Þ¤ÀÀ¤³¦¤Ë¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤òÆüËÜ¤Î¡Ö³¤»ö¥¯¥é¥¹¥¿ーÏ¢¹ç¡×¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¡£ÆüËÜ¤Î³¤»ö¥¯¥é¥¹¥¿ー¤¬¶¯¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤Ç¤â¾­ÍèÂç¤­¤ÊÉÔ°Â¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£

¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê ¥Áー¥Õ¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¡¦ÌðÅè¹¯¼¡¤Î»ëÅÀ¡Ö¾¦ÇäÅ¨¤«¤éÃç´Ö¡×