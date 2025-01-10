¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢2·î³«ºÅ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤¬·èÄê
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¿À¸Í¡¡¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¡¢2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÅìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¤è¤ê¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯Çä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¡£
°ìÈÌÈ¯Çä¤ËÈ¼¤¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¥¿¥¤¥È¥ë¤â·èÄê¡£¿À¸Í¸ø±é¤Ï¡ãFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE NIGHT CRUISING-¡ä¡¢Åìµþ¸ø±é¤Ï¡ãFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING-¡ä¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢2024Ç¯11·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCITRUS CURIO CITY¡Ù¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢¥ê¡¼¥É¶Ê¡Ößê½®¡×¤«¤é¥â¥Î¥¯¥í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
2025Ç¯2·î11Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë¿À¸Í¡¡¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë
¡ãFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING-¡ä
2025Ç¯2·î24Æü¡Ê·î¡¦µÙ¡ËÅìµþ¡¡ÆüËÜÉðÆ»´Û
¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó
°ìÈÌÈ¯Çä¡§1·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á
¢¨ÀèÃå½ç¤Î¤¿¤á¡¢Í½ÄêËç¿ô½ªÎ»¼¡Âè¼õÉÕ½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ò¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡Óhttps://eplus.jp/frederic/
¡Ò¥í¡¼¥½¥ó¡Óhttps://l-tike.com/frederhythmarena2025
¡Ò¤Ô¤¢¡Ó¡¡https://w.pia.jp/t/frederhythm-arena25/
◼︎ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://frederic-official.com/feature/arena2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Instagram¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¢¡TikTok¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È