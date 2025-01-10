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Blu-ray¡õDVD
CD
2025.3.12 RELEASE
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1.¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó
2.Over The Rainbow
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12.Hello My Fave
13.READY GO!
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EN1.Anniversary
EN2.ÌÀÆü¤â
EN3.Close to you
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Disc 1
1.¤ª¤É¤ë¥Ý¥ó¥Ý¥³¥ê¥ó
2.Over The Rainbow
3.¿¿²Æ¤ÎÂÀÍÛ
4.ÍÙ¤í¤¦
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Disc 2
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3.Hello My Fave
4.READY GO!
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6.Anniversary
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8.Close to you
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