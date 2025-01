2024年に歌手デビュー10周年をむかえた大原櫻子が、10周年プロジェクトの最終地点に行ったツアーFINAL映像とパッケージとして初となるライブCDの同時リリースする。全国7箇所7公演のツアーFINALは東京/Zepp Haneda(TOKYO)にて開催された。10周年を祝したFINAL公演という事もあり、一夜限りのスペシャルゲストとして、デビュー曲から数々の楽曲をプロデュースし、シングルべストに収録した新曲「Anniversary」で7年ぶりに再タッグを組んだ音楽プロデューサーでベーシストの亀田誠治が登場し、大原櫻子初のリリース曲となった映画「カノジョは嘘を愛しすぎてる」の挿入歌「明日も」と最新曲「Anniversary」の2曲で共演。さらにアンコールでのファンからのサプライズなどが記憶に残る、まさに10周年のアニバーサリーとなったスペシャルな一夜を全曲ノーカットで完全収録し、豪華フォトブック付きの「完全生産限定盤」として、Blu-rayとDVDの2形態をリリース。また、大原櫻子にとって初となるライブCD(2枚組)も同時発売となる。

<大原櫻子10th Anniversary Tour 2024 “ハイッ!10ション!”〜Live at Zepp Haneda (TOKYO)〜>2025.3.12 RELEASE■Blu-ray \7700税込VIZL-2424 ※フォトブックつき完全生産限定盤■DVD \7700税込VIZL-2425 ※フォトブックつき完全生産限定盤■CD(2枚組)\4,000税込 VICL-66053〜4(Blu-ray&DVD)1.おどるポンポコリン2.Over The Rainbow3.真夏の太陽4.踊ろう5.瞳6.愛のせい7.花まつり8.サヨナラの準備は、もうできていた9.ちっぽけな愛のうた10.大好き11.頑張ったっていいんじゃない12.Hello My Fave13.READY GO!14.サンキュー。EN1.AnniversaryEN2.明日もEN3.Close to you(CD)Disc 11.おどるポンポコリン2.Over The Rainbow3.真夏の太陽4.踊ろう5.瞳6.愛のせい7.花まつり8.サヨナラの準備は、もうできていた9.ちっぽけな愛のうたDisc 21.大好き2.頑張ったっていいんじゃない3.Hello My Fave4.READY GO!5.サンキュー。6.Anniversary7.明日も8.Close to you