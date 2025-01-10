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¡ØSADS 1999-2003¡ÖSAD ASIAN DEAD STAR¡×¡Ù
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Äê²Á¡§15,400±ß¡ÊÀÇÈ´14,000±ß¡Ë
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¢£Disc.1¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.29
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
01¡¥TRIPPER
02¡¥LIAR
03¡¥DISCOVER
04¡¥HONEY
05¡¥CRISIS
06¡¥Smash It Up
07¡¥BATMAN THEME
08¡¥¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
09¡¥ËºµÑ¤Î¶õ
10¡¥¥¢¥¸¥È
11¡¥LATE¡¡SHOW
12¡¥DARLIN'
13¡¥Liberation
14¡¥STUCK LIFE
15¡¥Í«Ýµ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌ´
16¡¥TOKYO
17¡¥Mr.¡ØYA¡Ù
18¡¥SANDY
19¡¥HAPPY
20¡¥CRACKER'S BABY
¢£Disc.2¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.30
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
01¡¥Hello
02¡¥Hate
03¡¥See a Pink Thin Cellophane
04¡¥Metal Fur
05¡¥PORNO STAR
06¡¥NANCY
07¡¥¥í¥¶¥ê¥ª¤Èé¬é¯
08¡¥BATMAN THEME
09¡¥GIRL IN RED
10¡¥MAKING MOTHER FUCKER
11¡¥ID POP
12¡¥WHAT'S FUNNY?
13¡¥GHOST
14¡¥FAIRY'S MALICE
15¡¥DEPRAVITY DAY
16¡¥Masquerade
17¡¥PSYCHO
18¡¥FREEZE
19¡¥C.B
20¡¥THANK YOU
21¡¥Because
MAKING MOVIE
¢£Disc.3¡ÊCD¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
À¶½Õ/Vocal K-A-Z/Guitar¡¡YUTARO/Bass¡¡GO/Drums
01¡¥EVIL
02¡¥WEEKEND IN THE LUST
03¡¥VENOM
04¡¥MALIBU SUGAR
05¡¥SATAN
06¡¥GRAVE
07¡¥tell me what you lie
08¡¥May I Stay
09¡¥Spin
10¡¥¡Ámedley¡Á
11¡¥freely
12¡¥gone
13¡¥far away
14¡¥breathless
15¡¥smily sadly
¢£Disc.4¡ÊCD¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ß
SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
À¶½Õ/Vocal K-A-Z/Guitar¡¡YUTARO/Bass¡¡GO/Drums
16¡¥GOTHIC CIRCUS
17¡¥DISCO
18¡¥WHITE HELL
19¡¥ACME
20¡¥ANDROGYNY INSANITY
21¡¥AMARYLLIS
22¡¥WASTED
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ÉÊÈÖ¡§XWXW10007¡Á8
·ÁÂÖ¡§Blu-ray2Ëç
Äê²Á¡§9,900±ß¡ÊÀÇÈ´9,000±ß¡Ë
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¢£Disc.1¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.29
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
¢£Disc.2¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ× ¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.30
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
MAKING MOVIE
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¥µ¥¤¥º:Ìó125£í£í¡ßÌó88mm
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