2024年、清春のデビュー30周年を記念してスタートした60本を超えるロングツアー<ⅾebut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』>において限定復活したSADS。約20年振りに、初期メンバーである清春(Vo)、坂下丈朋(G)、小林勝(B)とサポートアクトを務めた照井仁(Dr)により、同年6月29日・30日にZepp HANEDA(TOKYO)で開催された狂熱の2DAYSライブの模様を収めた映像作品が、3月19日『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』としてBlu-ray2枚組でリリースされる。

『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』



■ヤマハSheet Music Store 限定 通販商品予約受付ページ:https://ymh.jp/sads【初回限定盤】発売日:2025年03月19日品番:XWXW10005〜6/B XWCW10016〜17形態:Blu-ray2枚+CD2枚定価:15,400円(税抜14,000円)購入(封入)特典:CDジャケットサイズステッカー(初回限定盤・通常盤共通)商品紹介ページ:https://ymh.jp/sads[収録内容]■Disc.1(Blu-ray) ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.29清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums01.TRIPPER02.LIAR03.DISCOVER04.HONEY05.CRISIS06.Smash It Up07.BATMAN THEME08.ストロベリー09.忘却の空10.アジト11.LATE SHOW12.DARLIN'13.Liberation14.STUCK LIFE15.憂鬱という名の夢16.TOKYO17.Mr.『YA』18.SANDY19.HAPPY20.CRACKER'S BABY■Disc.2(Blu-ray) ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.30清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums01.Hello02.Hate03.See a Pink Thin Cellophane04.Metal Fur05.PORNO STAR06.NANCY07.ロザリオと薔薇08.BATMAN THEME09.GIRL IN RED10.MAKING MOTHER FUCKER11.ID POP12.WHAT'S FUNNY?13.GHOST14.FAIRY'S MALICE15.DEPRAVITY DAY16.Masquerade17.PSYCHO18.FREEZE19.C.B20.THANK YOU21.BecauseMAKING MOVIE■Disc.3(CD) ※初回限定盤のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums01.EVIL02.WEEKEND IN THE LUST03.VENOM04.MALIBU SUGAR05.SATAN06.GRAVE07.tell me what you lie08.May I Stay09.Spin10.〜medley〜11.freely12.gone13.far away14.breathless15.smily sadly■Disc.4(CD) ※初回限定盤のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums16.GOTHIC CIRCUS17.DISCO18.WHITE HELL19.ACME20.ANDROGYNY INSANITY21.AMARYLLIS22.WASTED[仕様]スリーブ入りデジパック(見開き2面ツイントレイ)【通常盤】発売日:2025年03月19日品番:XWXW10007〜8形態:Blu-ray2枚定価:9,900円(税抜9,000円)購入(封入)特典:CDジャケットサイズステッカー(初回限定盤・通常盤共通)商品紹介ページ: https://ymh.jp/sads[収録内容]■Disc.1(Blu-ray) ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.29清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums■Disc.2(Blu-ray) ※初回限定盤、通常盤 共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.30清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/DrumsMAKING MOVIE[仕様]2枚収納ケース予約特典情報■予約特典:バックステージパス(レプリカ)SADS 3DAYSのバックステージパスカードを、予約いただいた方全員にプレゼント。3日間のライブの興奮がよみがえるアイテム仕様 素材: PVC(塩化ビニール)、約0.76mm厚サイズ:約125mm×約88mm印刷:カラー※特典は初回限定盤も通常盤も同じ内容になります。ストラップは付いておりません。※特典の数には限りがございますので、無くなり次第終了となります。