Petit Brabanconが、2024年1月にLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で2daysにて開催した<Petit Brabancon EXPLODE -02- Gushing Blood><Petit Brabancon EXPLODE -02- Neglected Human>を2月8日18時30分から、動画配信サービス「U-NEXT」にて、独占ライヴ配信することを発表した。

Petit Brabanconは先日、2days公演を収録したライヴBlu-ray『Petit Brabancon EXPLODE -02- “LIVE LOG”』を2月21日にリリースすることを発表しているが、本ライヴ配信はBlu-rayのリリースに先駆け、全国の野犬達が同時に、ライヴ配信のスタイルで最新ライヴを体験することができる。なお、U-NEXT月額会員ユーザーは追加料金無く参加することができる。<EXPLODE-02->では4公演全て異なるコンセプトにてライヴを開催しており、LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)の2daysにおいても両日異なるコンセプトでの公演を行なっており、同様に映像作品においても両日異なるコンセプトでの収録、編集が行われている。今回発表されたライヴ配信では、その両映像を1本にまとめ、対照的な作品を一気に体験することができる、ここだけの仕様となっている。ライヴ映像のティザーも公開されており、その新たな世界を垣間見ることができる。

<Petit Brabancon EXPLODE -02- “LIVE LOG”->https://t.unext.jp/r/petitbrabancon2[配信時間]ライヴ配信:2025年2月8日(土)18:30〜 ライヴ終了まで見逃し配信:準備完了次第〜2月22日(土)23:59まで[視聴可能デバイス]・スマートフォン / タブレット(U-NEXTアプリ)・パソコン(Google Chrome / Firefox /Microsoft Edge / Safari)・テレビ(Android TV / Amazon FireTV / FireTV Stick / Chromecast / Chromecast with Google TV / U-NEXT TV / AirPlay)※ライヴ配信には1時間に最大約5.5GBの通信量を消費します。当日はWi-Fi環境での視聴を推奨します。

<Petit Brabancon CROSS COUNTER -01->



スケジュール2025年3月8日(土)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Guest : ROTTENGRAFFTY2025年3月9日(日)愛知・名古屋 THE BOTTOM LINEopen 17:15 / start 18:00Petit Brabancon Only2025年3月20日(祝)大阪・心斎橋 BIGCATopen 17:15 / start 18:00Guest :SPARK!!SOUND!!SHOW!!2025年3月21日(金)大阪・心斎橋 BIGCATopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only2025年3月26日(水)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Guest : The BONEZ2025年3月27日(木)東京・恵比寿 LIQUIDROOMopen 18:15 / start 19:00Petit Brabancon Only[チケット料金]一般スタンディング : 6,500円(税込・整理番号付・D代別)一般スタンディング(オリジナルTシャツ付): 10,000円(税込・整理番号付・D代別)U-30スタンディング : 5,000円(税込・整理番号付・D代別)(※3月8日(土)名古屋公演・3月20日(祝)大阪公演・3月26日(水)東京公演のみ)・オフィシャル最速先行2024年12月20日(金)18:00より受付開始:https://eplus.jp/pb/・オフィシャル一次先行2025年1月10日(金)18:00より受付開始:https://eplus.jp/pb/