¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¡¢9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò½Õ¥ê¥ê¡¼¥¹¡ÜÁ´¹ñ8¥õ½ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ï½é¤ÎÆüÈæÃ«Ìî²»
¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó¤¬4·î23Æü¡¢1Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ8¥õ½ê¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢¡¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ²èÁü
9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï¡¢2024Ç¯8·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö±²´¬¤¯²Æ¤Î¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¥¿¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¶ÊÆþ¤ê¡£¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤Þ¤¿¡¢9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÅ¹ÊÞÊÌ¹ØÆþÆÃÅµ¤ÈÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤âÈ¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¼«¿È½é¥é¥¤¥Ö¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë½ÂÃ«CLUB CRAWL¤Ë¤ÆÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÍ½Ìó¤È¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈFCÀè¹Ô¿½¤·¹þ¤ß¤ÏËÜÆü1·î9Æü¤è¤ê¡£2025Ç¯¤Ï¥Ð¥ó¥É·ëÀ®10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ê1Ç¯¤È¤Ê¤ë¡£
¢£9th¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡Ù
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://oisiclemelonpan.lnk.to/9thMiniAlbum
¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray)¡Û
MMZ-11022¡Á11023 \5,000-(ÀÇ¹þ)
Blu-ray¡§¡ã¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó eyes tour - ½Õ²Æ½©Åß¥ì¥¤¥È¥·¥ç¡¼ -¡ä@Åìµþ¡¦TOKYO DOME CITY HALL¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
MMZ-11024 \1,650-(ÀÇ¹þ)
¢§CD¼ýÏ¿¶Ê(Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ)
¡Ö±²´¬¤¯²Æ¤Î¥Õ¥§¥ë¥Þ¡¼¥¿¡×¤ò´Þ¤à5¶Ê¼ýÏ¿Í½Äê
¡üWÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ü
ÂÐ¾Ý¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤Ç¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤ò2¼ïÎà¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¡ÚÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡¡Û9th Mini AlbumÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¿½¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼
¢¨4·î23Æü(¿å)È¯Çä¤Î9th Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤òÂÐ¾Ý¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ø9th Mini AlbumÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¿½¤·¹þ¤ß¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ï4·î26Æü(ÅÚ)¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹9th Mini AlbumÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¤ÎÃêÁª¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦CDÍ½Ìó¼ÔÂÐ¾Ý¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÇÛÉÛÂÐ¾ÝÍ½Ìó´ü´Ö¡§1·î10Æü(¶â)18:00¡Á2·î16Æü(Æü)23:59
¡¦¡Ø9th Mini AlbumÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡ÙÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î10Æü(¶â)18:00¡Á2·î21Æü(¶â)23:59
¢¨¿½¤·¹þ¤ß¤Ë¤ÏÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢§¡ã9th Mini AlbumÈ¯ÇäµÇ°¥¢¥¦¥È¥¹¥È¥¢¥é¥¤¥Ö¡ä
4·î26Æü(ÅÚ)¡¡½ÂÃ«CLUB CRAWL
1Éô¡§½¸¹ç»þ´Ö13:00 / ³«±é13:30
2Éô¡§½¸¹ç»þ´Ö15:00 / ³«±é15:30
3Éô¡§½¸¹ç»þ´Ö17:00 / ³«±é17:30
¡¦±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¡§https://forms.gle/oHyTs9mpqYmqh7LP6
¢§¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÇÛÉÛÂÐ¾Ý¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×
¡¦TOWER RECORDS ONLINE ¢¨Å¹Æ¬Í½Ìó¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¡¦Amazon.co.jp
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹
¢§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó 9th Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(MMZ-11022¡Á3) / \5,000(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈ×(MMZ-11024) / \1,650(ÀÇ¹þ)
¡ÚÁá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¢¡Û¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
¢¨ÂÐ¾Ý¤ÎCD¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ4·î23ÆüÈ¯Çä¤Î9th Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×¤òÂÐ¾Ý´ü´ÖÆâ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¡¢Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É ÂÐ¾ÝÍ½Ìó´ü´Ö¡§1·î10Æü(¶â)18:00¡Á2·î16Æü(Æü)23:59
¡¦¥á¥ó¥Ð¡¼Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥×¥ì¥¼¥ó¥È ÂÐ¾ÝË¡¿Í¡§Á´Ë¡¿ÍÂÐ¾Ý
¢§ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó 9th Mini Album¡Ö¥¿¥¤¥È¥ëÌ¤Äê¡×
½é²óÀ¸»º¸ÂÄêÈ×(MMZ-11022¡Á3) / \5,000(ÀÇ¹þ)
ÄÌ¾ïÈ×(MMZ-11024) / \1,650(ÀÇ¹þ)
¡üÅ¹ÊÞÊÌÍ½ÌóŽ¥¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¡ü
¡¦TOWER RECORDS / TOWER RECORDS ONLINE ¢¨°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡§¥Ý¥é¥í¥¤¥ÉÉ÷¥Õ¥©¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±¡¡
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¡¼¥Û¥ë¥À¡¼
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸
¡¦±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥×¡§¹ðÃÎ¥Ý¥¹¥¿¡¼(B2¥µ¥¤¥º)
¢¨±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥×Ë¡¿ÍÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÅ¹Ì¾·ÇºÜ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÉôÆÃÅµÂÐ¾Ý³°¤ÎÅ¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄ¾ÀÜ³ÆÅ¹¤Ø¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ã¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó 9th Mini Album Release TOUR¡ä
5·î24Æü(ÅÚ)¡¡ÀçÂædarwin
5·î31Æü(ÅÚ)¡¡ÂçºåGORILLA HALL
6·î01Æü(Æü)¡¡¹ÅçLive space Reed
6·î15Æü(Æü)¡¡Ê¡²¬DRUM LOGOS
6·î20Æü(¶â)¡¡»¥ËÚ¥Ú¥Ë¡¼¥ì¡¼¥ó24
6·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°DIAMOND HALL
6·î29Æü(Æü)¡¡Åìµþ¡¦ÆüÈæÃ«Ìî³°Âç²»³ÚÆ²
¡ÚFC²ñ°÷ºÇÂ®Àè¹Ô¡Û
¼õÉÕ´ü´Ö¡§1·î10Æü(¶â)21:00¡Á1·î26Æü(Æü)23:59
https://fc.oisiclemelonpan.com/
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram
¢¡¤ª¤¤¤·¤¯¤ë¥á¥í¥ó¥Ñ¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë