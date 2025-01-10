¤æ¤º¡¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ë¸þ¤±¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«¡ÜK ¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«·èÄê
¤æ¤º¤¬3⽉¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ëÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼ÄÉ²Ã¸ø±é¡ãYUZU ARENA TOUR 2025 ¿Þ´Õ spring has come¡ä¤Î¿·¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡¤æ¤º ²èÁü / Æ°²è
¤æ¤º¤Ï2024Ç¯10⽉¤è¤ê¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¿Þ´Õ¡Ù¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤ÆÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãYUZU ARENA TOUR 2024-2025 ¿Þ´Õ¡ä¤ò´º⾏Ãæ¤À¡£2⽉²¼½Ü¤ËËÜ¸ø±é¤ò½ª¤¨¡¢3⽉¤è¤ê¿ÀÆàÀî¡¦K ¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡¢°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo¡¢⼤ºå¡¦⼤ºå¾ë¥Û¡¼¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿3¥õ½ê6¸ø±é¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¡ãYUZU ARENA TOUR 2025 ¿Þ´Õ spring has come¡ä¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£Æ±ÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢½Õ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë³Ú¶Ê¤òÁÛÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ë¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤òºÆ¹½À®¡£ËÜ¸ø±é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Ç¡¢¿Þ´Õ¥Ä¥¢¡¼¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1⽉14⽇(⽕)21:00 ¤è¤ê¡¢¤æ¤º¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡ãYUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY3 BEAUTIFUL ✕FUTARI & ALL STARS¡ä¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁüÁ´ÊÔ¤ò¥×¥ì¥ß¥¢¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Æ±¸ø±é¤Ï¡¢2023Ç¯½©¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿À¤³¦ºÇ⼤µé¤Î⾳³Ú¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ÈK ¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¡É¤Î¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é3⽇⽬¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ç¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤È¥Õ¥ë¥Ð¥ó¥É¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤¿¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤òÅ¸³«¡£3⽉¤ÎÄÉ²Ã¸ø±é¤Ç¤Ï¡¢¤³¤±¤éÍî¤È¤·¸ø±é°ÊÍè¡¢¤æ¤º¤¬K ¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ¤Ë³®Àû¤¹¤ë¤«¤¿¤Á¤À¡£
ÄÉ²Ã¸ø±é¡ãYUZU ARENA TOUR 2025 ¿Þ´Õ spring has come¡ä¤Ï¡¢¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó2¼¡Àè⾏¤ò¼õÉÕÃæ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ⽇1·î10Æü¤è¤ê¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤æ¤º¤ÎÎØ¡×²ñ°÷2¼¡Àè⾏¼õÉÕ¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
¢£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡ãYUZU ARENA TOUR 2024-2025 ¿Þ´Õ¡ä
¢§2025Ç¯
1·î11Æü(ÅÚ)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
1·î12Æü(Æü)¡¡Âçºå¡¦Âçºå¾ë¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)¥Û¡¼¥ëA
1·î19Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)¥Û¡¼¥ëA
1·î25Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
1·î26Æü(Æü)¡¡Ê¡°æ¡¦¥µ¥ó¥É¡¼¥àÊ¡°æ
2·î01Æü(ÅÚ)¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î02Æü(Æü)¡¡´ä¼ê¡¦À¹²¬¥¿¥«¥ä¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î08Æü(ÅÚ)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
2·î09Æü(Æü)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ËÌ³¤¤¤¿¤¨¡¼¤ë
2·î18Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨Shooting LIVE
2·î19Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê ¢¨Shooting LIVE
2·î22Æü(ÅÚ)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î23Æü(Æü)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
2·î24Æü(·î/½Ë)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê
¢£ÄÉ²Ã¸ø±é¡ãYUZU ARENA TOUR 2025 ¿Þ´Õ spring has come Supported by NISSAN SAKURA¡ä
open15:00 / start16:30
3⽉02⽇(⽇)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦K¥¢¥ê¡¼¥Ê²£ÉÍ
open15:00 / start16:30
3⽉08⽇(⼟)¡¡°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸⽰¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
open15:00 / start16:00
3⽉09⽇(⽇)¡¡°¦ÃÎ¡¦Aichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸⽰¾ì) ¥Û¡¼¥ëA
open15:00 / start16:00
3⽉18⽇(⽕)¡¡⼤ºå¾ë¥Û¡¼¥ë
open17:30 / start18:30
3⽉19⽇(⽔)¡¡⼤ºå¾ë¥Û¡¼¥ë
open16:30 / start17:30
¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¡Ö¤æ¤º¤ÎÎØ¡×²ñ°÷2¼¡Àè⾏¤ª¤è¤Ó¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó2¼¡Àè⾏¼õÉÕ
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2024-2025
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡¤æ¤º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡¤æ¤º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡¤æ¤º ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë