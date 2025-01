ゆずが3⽉より開幕する全国アリーナツアー追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come>の新キービジュアルを公開した。ゆずは2024年10⽉より、最新アルバム『図鑑』を引っ提げて全国アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>を敢⾏中だ。2⽉下旬に本公演を終え、3⽉より神奈川・K アリーナ横浜、愛知・Aichi Sky Expo、⼤阪・⼤阪城ホールといった3ヵ所6公演の追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come>を開始する。同追加公演では、春を連想させる楽曲を想定しながら、新たにセットリストを再構成。本公演とは異なる内容で、図鑑ツアーのライブエンターテイメントが展開される予定だ。

■アリーナツアー<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>

※終了した公演は割愛

▼2025年

1月11日(土) 大阪・大阪城ホール

1月12日(日) 大阪・大阪城ホール

1月18日(土) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月19日(日) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)ホールA

1月25日(土) 福井・サンドーム福井

1月26日(日) 福井・サンドーム福井

2月01日(土) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月02日(日) 岩手・盛岡タカヤアリーナ

2月08日(土) 北海道・北海きたえーる

2月09日(日) 北海道・北海きたえーる

2月18日(火) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月19日(水) 神奈川・横浜アリーナ ※Shooting LIVE

2月22日(土) 神奈川・横浜アリーナ

2月23日(日) 神奈川・横浜アリーナ

2月24日(月/祝) 神奈川・横浜アリーナ



■追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come Supported by NISSAN SAKURA>

3⽉01⽇(⼟) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉02⽇(⽇) 神奈川・Kアリーナ横浜

open15:00 / start16:30

3⽉08⽇(⼟) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉09⽇(⽇) 愛知・Aichi Sky Expo(愛知県国際展⽰場) ホールA

open15:00 / start16:00

3⽉18⽇(⽕) ⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

3⽉19⽇(⽔) ⼤阪城ホール

open16:30 / start17:30

ファンクラブ「ゆずの輪」会員2次先⾏およびセブン-イレブン2次先⾏受付

特設サイト:https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2024-2025

関連リンク

◆<YUZU ARENA TOUR 2024-2025 図鑑>特設サイト

◆ゆず オフィシャルサイト

◆ゆず オフィシャルX

◆ゆず オフィシャルYouTubeチャンネル

今回公開されたキービジュアルは、2024年末の新曲「flowers」配信リリース時にお披露⽬されたアーティスト写真のアザーカット。北川悠仁と岩沢厚治の⼆⼈が、今回のツアーのコンセプトの⼀つである“花”を⼿に持つ姿が印象的なビジュアルに、“The new chapter of ZUKAN is about to flip to the next page.”というコピーが追加公演への期待感を膨らませる。また、この追加公演開催を記念して、1⽉14⽇(⽕)21:00 より、ゆずオフィシャルYouTubeチャンネルにて<YUZU SPECIAL LIVE 2023 HIBIKI in K-Arena Yokohama DAY3 BEAUTIFUL ✕FUTARI & ALL STARS>のライブ映像全編をプレミア公開することが決定した。同公演は、2023年秋に実施された世界最⼤級の⾳楽アリーナ“K アリーナ横浜”のこけら落とし公演3⽇⽬として開催されたライブで、弾き語りとフルバンドをミックスさせたライブエンターテイメントを展開。3⽉の追加公演では、こけら落とし公演以来、ゆずがK アリーナ横浜に凱旋するかたちだ。追加公演<YUZU ARENA TOUR 2025 図鑑 spring has come>は、セブン-イレブン2次先⾏を受付中だ。また、本⽇1月10日よりファンクラブ「ゆずの輪」会員2次先⾏受付もスタートした。