企業治験及び医師主導治験において利用開始！リアルワールドデータ「eSource EHR」

リアルワールドデータ「eSource EHR」

リアルワールドデータは、RWDが提供する治験業務支援システム「TidyMed」において、電子ワークシート(eWorkSheet)機能、及び電子カルテと連携し病名、医薬品、検査値情報などをeSourceとして利用可能な機能(eSource EHR)をリリース。

また、TidyMedを導入済みの公益財団法人大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院(以下「倉敷中央病院」)で実施中の企業治験及び医師主導治験において、eWorkSheet及びeSource EHR機能の利用を開始しましたので、以下のとおり発表しました。

■概要

TidyMedは、様々な電子カルテに対応した臨床研究センター・治験管理室向けの部門システムであり、CTMS(Clinical Trial Management System)、治験対象患者スクリーニング機能など、様々な治験業務支援機能を包括的に搭載しています。

今回、TidyMedにおいて、eWorkSheet機能及び電子カルテデータをeWorkSheetに連携可能なeSource EHR機能をリリースしました。

eWorkSheet機能のリリースにより、電子カルテ端末上でデータの入力フォームを構築し、データ入力することが可能となります。

さらに本機能には、一部のEDC(Electronic Data Capture)システムからの入力データ項目の自動取込や、エクセル・ワードファイルで作成されたワークシートの取込、電子署名機能などを搭載しており、従来デジタル化が十分に進んでこなかったワークシートの電子化を実現するための有益な機能を包含しています。

またeSource EHR機能のリリースにより、既往歴・合併症や併用薬、検査値などの情報を電子カルテから直接eWorkSheetへ連携し利用することが可能となり、従来課題となっていた医療従事者の手入力負担を軽減し、業務の効率化とデータ品質向上を図ることが可能です。

なお、倉敷中央病院で実施中の企業治験及び医師主導治験において、TidyMedのeWorkSheet及びeSource EHR機能の利用が開始されています。

