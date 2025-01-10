¡Ö¥¹¥«¥¦¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¡×¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢Éé½ý¤·¤¿¥¨¡¼¥¹¤Î·êËä¤á¤ËÆüËÜ¿ÍMF¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ª¡Ö¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï£±·î¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¤¿¥Ö¥«¥è¡¦¥µ¥«¤ÎÂåÌò³ÍÆÀ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¡ØTEAMtalk¡Ù¤Ï£±·î£¹Æü¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥µ¥«¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¸õÊä¡×¤È¤Ê¤ë£·¿Í¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡µ×ÊÝ¤Î¤Û¤«¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë¡¢¥ì¥í¥¤¡¦¥¶¥Í¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¥¥ó¥°¥¹¥ì¡¼¡¦¥³¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤À¡£
¡¡µ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö²Æ¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤«¤é¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤ÏºÆ¤Ó¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¸þ¤«¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó99²¯±ß¡Ë¤Î¥¯¥Ü¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥½¥·¥¨¥À¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤Î£²Ç¯È¾¤Ç¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç£´ÆÀÅÀ¡¢£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Î»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÉâ¾å¤·¤¿µ×ÊÝ¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¸õÊä¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¤À¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¨¡¼¥¹¤Î·ê¤òËä¤á¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¡£
¡¡±Ñ¡ØTEAMtalk¡Ù¤Ï£±·î£¹Æü¡¢¡Ö¤¹¤°¤Ë¥µ¥«¤ÎÂå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ê¡¢Èà¤¬Éüµ¢¤·¤¿¤È¤¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÁè¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¸õÊä¡×¤È¤Ê¤ë£·¿Í¤Î¡Ö¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¥¦¥¤¥ó¥¬¡¼¡×¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÈþ½÷¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¡×¤ò¸·Áª¡ª
¡¡µ×ÊÝ¤Î¤Û¤«¤ËÌ¾Á°¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¡Ê¥Ö¥ì¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥É¡Ë¡¢¥â¥Ï¥á¥É¡¦¥¯¥É¥¥¥¹¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Ï¥à¡Ë¡¢¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥»¥á¥Ë¥ç¡Ê¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¡Ë¡¢¥Ë¥³¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥¹¡Ê¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥Ó¥ë¥Ð¥ª¡Ë¡¢¥ì¥í¥¤¡¦¥¶¥Í¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡¢¥¥ó¥°¥¹¥ì¡¼¡¦¥³¥Þ¥ó¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¤À¡£
¡Ö¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï·ÀÌó²ò½ü¶â¤¬6000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó99²¯±ß¡Ë¤Î¥¯¥Ü¤ò¸«¤ë¤¿¤á¤Ë¥¹¥«¥¦¥È¤òÇÉ¸¯¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£2022Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥É¥ê¡¼¤«¤é¥½¥·¥¨¥À¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¤³¤Î£²Ç¯È¾¤Ç¤É¤ó¤É¤óÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï¸ø¼°Àï¤Ç£´ÆÀÅÀ¡¢£²¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¡£¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÂ¿¤¯¤Î»¿¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡°ÊÁ°¤«¤é¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤ä¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¤Î´Ø¿´¤¬Êó¤¸¤é¤ì¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¸ÅÁã¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÁèÃ¥Àï¤Ë²Ã¤ï¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤âÉâ¾å¤·¤¿µ×ÊÝ¡£¤½¤ÎÌ¤Íè¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤«¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô