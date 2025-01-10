¿·À¤Âå¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥½¥¦¥ë¥Ð¥ó¥Éluv¡¢1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlready¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¸½ÌòÂç³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë5¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥Éluv¤¬¡¢½é¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØAlready¡Ù¤ò2·î26Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÈCD¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Ûluv¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
luv¤Ï¡¢Y2K¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Hiyn(Vo/Gt.) ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ª¤ß¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê±éÁÕ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤äSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·À¤Âå¥Ð¥ó¥É¡£¼ã´³·ëÀ®1Ç¯¤Çº£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀèÆü1·î4Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î³¤³°¥é¥¤¥ÖÂæËÌ¸ø±é¤âÂ¨´°Çä¡¢Íè½Õ¤Î½éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2·î¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÏÁ´8¶Ê¼ýÏ¿¤Ç¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡ØAlready¡Ù¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿²»³Ú¡¢¿Í¡¢´¶¾ð¡¢¤Ê¤É¡Öº£¡×¤Î¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬µÍ¤á¹þ¤ó¤À¥¢¥ë¥Ð¥à¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°Î»¤µ¤»¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤à¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖFuwa Fuwa¡×¡Ö¹¥¿Íµª¹Ô¡×¡Ö½ÀÆðºÞDOPE¡×¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë3¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ËÉÙ¤ó¤À³Ú¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£CD¤Ï¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯ÉÕ¤¤ÈÄÌ¾ïÈ×¤Î2¼ï¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎPre-add/Pre-save¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¡¼¼Ì¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
luv
1st mini Album¡ØAlready¡Ù
2·î26Æü CD¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://luv.lnk.to/Already
Á´8¶ÊÆþ¤ê
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
️luv 1st Oneman Tour ¡ÖAlready Cruisin¡×
3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½ËÆü¡ËÊ¡²¬The Voodoo Lounge
3·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
3·î25Æü(²Ð) »¥ËÚ SPiCE
3·î30Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåMusic Club JANUS
4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ ½ÂÃ«WWW X
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° Á°Çä¤ê¡ï4000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
Àè¹Ô¼õÉÕÃæ : http://luv.lnk.to/alreadycruisintour
luv YouTube : https://www.youtube.com/@luv-band1030
luv twitter¡§https://x.com/luv_20221030
luv Instagram : https://www.instagram.com/luv_official2023/
luv TikTok : https://www.tiktok.com/@luv20221030
¡Ú²èÁü¡Ûluv¡¢¥é¥¤¥Ö¼Ì¿¿¡ÊÁ´15Ëç¡Ë
luv¤Ï¡¢Y2K¥Í¥ª¥½¥¦¥ë¤ä¥Õ¥¡¥ó¥¯¡¢¥¸¥ã¥º¡¢¥Ò¥Ã¥×¥Û¥Ã¥×¤Ê¤É¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤È¡¢Hiyn(Vo/Gt.) ¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÈÆÃ¤Ê¥ê¥ê¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¹ª¤ß¤Ç¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê±éÁÕ¤Ç¥é¥¤¥Ö¥·¡¼¥ó¤äSNS¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¿·À¤Âå¥Ð¥ó¥É¡£¼ã´³·ëÀ®1Ç¯¤Çº£Ç¯¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÀèÆü1·î4Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿½é¤Î³¤³°¥é¥¤¥ÖÂæËÌ¸ø±é¤âÂ¨´°Çä¡¢Íè½Õ¤Î½éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¥Á¥±¥Ã¥È±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢Âç·¿¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿·¥¢¡¼¼Ì¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ã¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó¡ä
luv
1st mini Album¡ØAlready¡Ù
2·î26Æü CD¡õ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹
https://luv.lnk.to/Already
Á´8¶ÊÆþ¤ê
¡ã¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¡ä
️luv 1st Oneman Tour ¡ÖAlready Cruisin¡×
3·î20Æü¡ÊÌÚ¡¦½ËÆü¡ËÊ¡²¬The Voodoo Lounge
3·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËÌ¾¸Å²° ¿·±É¥·¥ã¥ó¥°¥ê¥é
3·î25Æü(²Ð) »¥ËÚ SPiCE
3·î30Æü¡ÊÆü¡ËÂçºåMusic Club JANUS
4·î6Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ ½ÂÃ«WWW X
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° Á°Çä¤ê¡ï4000¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
Àè¹Ô¼õÉÕÃæ : http://luv.lnk.to/alreadycruisintour
luv YouTube : https://www.youtube.com/@luv-band1030
luv twitter¡§https://x.com/luv_20221030
luv Instagram : https://www.instagram.com/luv_official2023/
luv TikTok : https://www.tiktok.com/@luv20221030