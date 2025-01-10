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¢£Disc.1¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.29
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
1. TRIPPER
2. LIAR
3. DISCOVER
4. HONEY
5. CRISIS
6. Smash It Up
7. BATMAN THEME
8. ¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼
9. ËºµÑ¤Î¶õ
10. ¥¢¥¸¥È
11. LATE¡¡SHOW
12. DARLIN'
13. Liberation
14. STUCK LIFE
15. Í«Ýµ¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÌ´
16. TOKYO
17. Mr.¡ØYA¡Ù
18. SANDY
19. HAPPY
20. CRACKER'S BABY
¢£Disc.2¡ÊBlu-ray¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¶¦ÄÌ
ZEPP HANEDA¡ÊTOKYO¡Ë2024.06.30
À¶½Õ/Vocal ºä²¼¾æÊþ/Guitar¡¡¾®ÎÓ¾¡/Bass¡¡¾È°æ¿Î/Drums
1. Hello
2. Hate
3. See a Pink Thin Cellophane
4. Metal Fur
5. PORNO STAR
6. NANCY
7. ¥í¥¶¥ê¥ª¤Èé¬é¯
8. BATMAN THEME
9. GIRL IN RED
10. MAKING MOTHER FUCKER
11. ID POP
12. WHAT'S FUNNY?
13. GHOST
14. FAIRY'S MALICE
15. DEPRAVITY DAY
16. Masquerade
17. PSYCHO
18. FREEZE
19. C.B
20. THANK YOU
21. Because
MAKING MOVIE
¢£Disc.3¡ÊCD¡Ë¡¡¢¨¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¤Î¤ß
SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
À¶½Õ/Vocal K-A-Z/Guitar¡¡YUTARO/Bass¡¡GO/Drums
1. EVIL
2. WEEKEND IN THE LUST
3. VENOM
4. MALIBU SUGAR
5. SATAN
6. GRAVE
7. tell me what you lie
8. May I Stay
9. Spin
10. ¡Ámedley¡Á
11. freely
12. gone
13. far away
14. breathless
15. smily sadly
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SADS 2010-2018¡ÖGOTHIC CIRCUS¡×
GARDEN SHINKIBA FACTORY¡¡2024.07.07
À¶½Õ/Vocal K-A-Z/Guitar¡¡YUTARO/Bass¡¡GO/Drums
16. GOTHIC CIRCUS
17. DISCO
18. WHITE HELL
19. ACME
20. ANDROGYNY INSANITY
21. AMARYLLIS
22. WASTED
Official web site¡¡https://kiyoharu.tokyo/
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13. Liberation
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1. EVIL
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3. VENOM
4. MALIBU SUGAR
5. SATAN
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7. tell me what you lie
8. May I Stay
9. Spin
10. ¡Ámedley¡Á
11. freely
12. gone
13. far away
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15. smily sadly
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21. AMARYLLIS
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