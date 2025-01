SADSが、Blu-ray2枚組『SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」』を2025年3月19日にリリースすることを発表した。2024年、清春のデビュー30周年を記念してスタートした60本を超えるロングツアー「ⅾebut 30th anniversary year TOUR 天使ノ詩 『NEVER END EXTRA』」において限定復活したSADS。約20年振りに、初期メンバー〜清春/Vocal、坂下丈朋/Guitar、小林勝/Bass〜とサポートアクトを務めた照井仁/Drumsにより、2024年6月29、30日にZepp HANEDA(TOKYO)にて開催された狂熱の2DAYSライブが収録される。

昨年WOWOWでも放送された同ライブ映像には、大ヒット曲「忘却の空」(TBS系ドラマ『池袋ウエストゲートパーク』主題歌)をはじめ、アルバム『SAD BLOOD ROCK'N'ROLL』(1999)、『BABYLON』(2000)、『THE ROSE GOD GAVE ME』(2001)、『””(untitled)』 (2002)、『13』(2003)よりセレクトされた全41曲(カバー曲含む)が収録。メイキングムービーとして、リハーサルやバックステージ等の映像も収められている。また、初回限定盤には、SADSのデビュー記念日である7月7日に東京・GARDEN新木場FACTORYで開催された、”SADS 2010-2018<GOTHIC CIRCUS>”の2枚組ライブCDを封入。メンバーは清春/Vocal、K-A-Z/Guitar、YUTARO/Bass、GO/Drumsで、アルバム『THE 7 DEADLY SINS』(2010)、『Lesson 2』(2010)、『FALLING』(2018)からセレクトされた全22曲が収録されている。本作品はヤマハSheet Music Store限定販売の商品となっており、本日から予約受付を開始。予約特典として、SADS3日間のライブの興奮がよみがえる「バックステージパス(レプリカ)」がプレゼント。数に限りがあるとのこと。■ヤマハSheet Music Store 限定 通販商品予約受付ページ: https://ymh.jp/sads <リリース情報>SADS 1999-2003「SAD ASIAN DEAD STAR」【初回限定盤】発売日:2025年3月19日品番:XWXW10005〜6/B XWCW10016〜17形態:Blu-ray2枚+CD2枚定価:15400円(税抜14000円)購入(封入)特典:CDジャケットサイズステッカー(初回限定盤・通常盤共通)商品紹介ページ:https://ymh.jp/sads=収録内容=■Disc.1(Blu-ray) ※【初回限定盤】【通常盤】共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.29清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums1. TRIPPER2. LIAR3. DISCOVER4. HONEY5. CRISIS6. Smash It Up7. BATMAN THEME8. ストロベリー9. 忘却の空10. アジト11. LATE SHOW12. DARLIN'13. Liberation14. STUCK LIFE15. 憂鬱という名の夢16. TOKYO17. Mr.『YA』18. SANDY19. HAPPY20. CRACKER'S BABY■Disc.2(Blu-ray) ※【初回限定盤】【通常盤】共通ZEPP HANEDA(TOKYO)2024.06.30清春/Vocal 坂下丈朋/Guitar 小林勝/Bass 照井仁/Drums1. Hello2. Hate3. See a Pink Thin Cellophane4. Metal Fur5. PORNO STAR6. NANCY7. ロザリオと薔薇8. BATMAN THEME9. GIRL IN RED10. MAKING MOTHER FUCKER11. ID POP12. WHAT'S FUNNY?13. GHOST14. FAIRY'S MALICE15. DEPRAVITY DAY16. Masquerade17. PSYCHO18. FREEZE19. C.B20. THANK YOU21. BecauseMAKING MOVIE■Disc.3(CD) ※【初回限定盤】のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums1. EVIL2. WEEKEND IN THE LUST3. VENOM4. MALIBU SUGAR5. SATAN6. GRAVE7. tell me what you lie8. May I Stay9. Spin10. 〜medley〜11. freely12. gone13. far away14. breathless15. smily sadly■Disc.4(CD) ※【初回限定盤】のみSADS 2010-2018「GOTHIC CIRCUS」GARDEN SHINKIBA FACTORY 2024.07.07清春/Vocal K-A-Z/Guitar YUTARO/Bass GO/Drums16. GOTHIC CIRCUS17. DISCO18. WHITE HELL19. ACME20. ANDROGYNY INSANITY21. AMARYLLIS22. WASTEDOfficial web site https://kiyoharu.tokyo/