¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤Ë¥ì¥¹¥ê¥ó¥°Æ£ÇÈ¤é½ÐÀÊ
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³´§¤ÎÂÎÁà¡¢²¬¿µÇ·½õ¤é¤¬½ÐÀÊ¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡¡¡ÖÂè£µ£¸²ó¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤ÎÉ½¾´¼°¤¬£±·î£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÂÎÁà¤Ç¥Ñ¥ê¸ÞÎØ£³´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡ÊÆÁ½§²ñ¡Ë¡¢¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò£µ£³¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤ÎÆ£ÇÈ¼ëÍý¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¡¢¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¶â¥á¥À¥ë¤ÎËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê»°°æ½»Í§£Ä£Ó¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤é¼õ¾Þ¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ó¥Ã¥°¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿ÂÎÁà¤Î²¬¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¡¢ÌÀ¤±¤Þ¤·¤Æ¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºòÇ¯ÅÙ¤Î·ë²Ì¤ò¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤³¤ì¤«¤é¤â·ë²Ì¤òµá¤á¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁª¼ê¤òÂåÉ½¤·¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£