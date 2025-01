ÉâÎÏ¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ë¿¨¤ì¤ë¡ª»ÍÅ·²¦»ûÂç³Ø¡Ø¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼2024¡Ù

四天王寺大学「みらい科学教育推進室」は、2025年2月11日(火・祝)、高大連携協定を締結している大阪・奈良・和歌山の高等学校39校を対象に、実験ワークショップ『サイエンス・セミナー2024』を開催します。

教育学部で理科を担当する教授陣が講師となり、「物理」「生物」「地学」の分野別に、各回40分の実験講座と本学で各分野を学ぶ学生との交流会を行います。

■講座1

理科「物理」の交流会&実験講座「浮力の神秘(石釣船を用いた検証)」

江戸時代に考案されたといわれる「石釣船(巨石を吊るして運搬していた船)」を題材に、浮力の不思議に触れます。

また、これを通じて、物理を教える「難しさ」についても考えます。

■講座2

理科「生物」の交流会&実験講座「免疫カードゲームを用いて免疫のしくみについて学ぶ」

免疫の仕組みは覚える用語が多く、なかなか理解が難しい分野です。

そんな免疫分野を楽しく学ぶために、免疫カードゲームを活用した実習を行います。

ゲームを活用する体験を通して、授業を工夫することの重要性と面白さについて学びます。

■講座3

理科「地学」の交流会&実験講座「耐震対決!ストロータワー」

地震の揺れによる建物の倒壊を避けるためには、耐震構造が重要です。

他方で、住み心地や建物のデザインを損なわないことも必要です。

ストローを用いて揺れに強い構造について考えてみましょう。

過去の実験ワークショップの様子(2)

■開催概要

主催:四天王寺大学 地域連携・研究推進センター みらい科学教育推進室

日時:2025年2月11日(火・祝) 13:00〜16:15 ※受付12:30より

会場:四天王寺大学 6号館理科室(〒583-8501 大阪府羽曳野市学園前3丁目2-1)

■お申し込み

四天王寺大学ホームページのイベント情報をご参照ください。

https://www.shitennoji.ac.jp/event/59310/

■タイムスケジュール

13:00〜13:10 / 開会あいさつ

13:10〜13:50 / 講座1. 理科「物理」の交流会&実験講座(40分)

13:50〜14:00 / 休憩(10分)

14:00〜14:40 / 講座2. 理科「生物」の交流会&実験講座(40分)

14:40〜14:50 / 休憩(10分)

14:50〜15:30 / 講座3. 理科「地学」の交流会&実験講座(40分)

15:30〜15:40 / 休憩(10分)

15:40〜16:00 / 学生・参加生徒座談会

16:00〜16:15 / アンケート・閉会あいさつ

