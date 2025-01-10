FOD¡¢2024Ç¯¤Î¿Íµ¤Æ°²è¡¦¥³¥ß¥Ã¥¯¤Î¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²è¡¦ÅÅ»Ò½ñÀÒÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¦FOD¤Ï¤³¤Î¤Û¤É¡¢2024Ç¯¤Î»ëÄ°¡¦¹ØÆÉ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à2024Ç¯¿Íµ¤ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¹ñÆâ¥É¥é¥Þ1°Ì¤ÏÌÜ¹õÏ¡¡õÍÂ¼²Í½ã¤¬½Ð±é¤Î¤¢¤ÎºîÉÊ
Æ±¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¢¹ñÆâ±Ç²è¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥¸¥¢±Ç²è¡¢BL¡¢¥Þ¥ó¥¬¤È¤¤¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é¸«ÊüÂê¤ÇºÇ¤â»ëÄ°¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤È¡¢ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤«¤éºÇ¤âÆÉ¤Þ¤ì¤¿¥È¥Ã¥×10¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡¢ÌÜ¹õÏ¡¤µ¤ó¤ÈÍÂ¼²Í½ã¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë·î9¥É¥é¥Þ¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢2°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡ÝTHE THIRD SEASON¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Ù¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£2°Ì¤Ë¤Ï¡ØÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù¡¢3°Ì¤Ë¤Ï¡ØÄ¶ÆÃµÞ¤Î»£¤ì¹âÂ¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£
BL¤Ç¤Ï¡¢±üÌîÁÔ¤µ¤ó¡¦ËÅÄÍµÂç¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù¤¬1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2°Ì¤Ï¡ØÎø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÆóÅÙÌÜ¤¬¾åÅù¡Ù¡¢3°Ì¤Ï¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¹ñÆâ±Ç²è¤Ç¤Ï¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE¡Ù¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ç¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡Ù¡¢¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡ØLove in The Air¡Ù¡¢³¤³°¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï¡Ø¥¢¥¹¥È¥ê¥Ã¥É¤È¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë Ê¸½ñ·¸¤Î»ö·ïÏ¿ ¡ã¿áÂØÈÇ¡ä¡Ù¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤Ï¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖFOD¥×¥ì¥ß¥¢¥à2024Ç¯¿Íµ¤ºîÉÊ¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤è¤êÈ´¿è
¡Ú¡Ö¹ñÆâ¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Û
1.¡Ø³¤¤Î¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡Ù
2.¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡ÝTHE THIRD SEASON¡Ù
3.¡Ø¥Ö¥¶¡¼¡¦¥Ó¡¼¥È¡Á³³¤Ã¤×¤Á¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¡Á¡Ù
4.¡Ø¥ß¥¹¥Æ¥ê¤È¸À¤¦ÌÞ¤ì¡Ù
5.¡Ø¥Ö¥ë¡¼¥â¡¼¥á¥ó¥È¡Ù
6.¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡Ý¡Ù
7.¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ ¡Ý¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿¡Ý2nd season¡Ù
8.¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù
9.¡Ø¥Ó¥ê¥ª¥ó¡ß¥¹¥¯¡¼¥ë¡Ù
10.¡Øsilent¡Ù
¡Ú¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Û
1.¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù
2.¡ØÁ´ÎÏ¡ªÃ¦ÎÏ¥¿¥¤¥à¥º¡Ù
3.¡ØÄ¶ÆÃµÞ¤Î»£¤ì¹âÂ¤ê¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡Ù
4.¡Ø¥¤¥¿¥º¥é¥¸¥ã¡¼¥Ë¡¼¡Ù
5.¡Ø²¿¤«¡È¥ª¥â¥·¥í¤¤¥³¥È¡É¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù
6.¡Ø¥È¡¼¥¯¥£¡¼¥ó¥º¡Ù
7.¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù
8.¡Ø²ÐÍË¤ÏÁ´ÎÏ¡ª²ÚÂç¤µ¤ó¤ÈÀéÄ»¤¯¤ó¡Ù
9.¡ØÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬Àê¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù
10.¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù
¡Ú¡Ö¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Û
1.¡ØLove in The Air¡Ù
2.¡Ø¥È¥ó¥¤¡Ù
3.¡ØµÜÄî½÷´±¥Á¥ã¥ó¥°¥à¤ÎÀÀ¤¤¡Ù
4.¡ØÁ±ÆÁ½÷²¦¡Ù
5.¡ØFalling Into Your Smile ·¯¤Î¾Ð´é¤Ë¥á¥í¥á¥í¡Ù
6.¡Ø¿¼Ìë2»þ¤Î¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡Ù
7.¡Ø²¶¤ÏÎø°¦¤Ê¤ó¤«µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ù
8.¡ØVenus in the Sky¡Ù
9.¡Ø¥Û¥¸¥å¥ó¡ÁÅÁÀâ¤Î¿´°å¡Á¡Ù
10.¡Ø¥Ò¥ç¥ó¥¸¥§¤ÏÈþ¤·¤¤¡Á¥Ü¥¯¤¬·ëº§¤¹¤ëÍýÍ³¡Ê¤ï¤±¡Ë¡Á
¡Ú¡ÖBL¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Û
1.¡Ø¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥×¥ì¥¤¥é¥Ð¡¼¡Ù
2.¡ØÎø¤ò¤¹¤ë¤Ê¤éÆóÅÙÌÜ¤¬¾åÅù¡Ù
3.¡Ø¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡Ù
4.¡ØLove in The Air¡Ù
5.¡Ø¥·¥å¥¬¡¼¥É¥Ã¥°¥é¥¤¥Õ¡Ù
6.¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡Ù
7.¡Ø¤¿¤À¤¤¤Þ¡¢¤ª¤«¤¨¤ê¡Ù
8.¡Ø¹¥¤¤ä¤Í¤ó¤±¤É¤É¤¦¤ä¤í¤«¡Ù
9.¡Ø¥é¥¹¥È¡¦¥Õ¥ì¥ó¥º¡Ù
10.¡Ø²¶¤ÏÎø°¦¤Ê¤ó¤«µá¤á¤Æ¤Ê¤¤¡ª¡Ù
¡Ú¡Ö¥Þ¥ó¥¬¡×¥é¥ó¥¥ó¥°¥È¥Ã¥×10¡Û
1.¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù
2.¡Ø¼ö½Ñ²öÀï¡Ù
3.¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù
4.¡Ø¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù
5.¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù
6.¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ù
7.¡Ø²ø½Ã8¹æ¡Ù
8.¡Ø²¶¤À¤±¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ê·ï¡Ù
9.¡ØONE PIECE ¥â¥Î¥¯¥íÈÇ¡Ù
10.¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥ê¡¼¥ì¥ó¡Ù
¢¨2024Ç¯1·î1Æü¡Á11·î30Æü¤Þ¤Ç¤Î¥æ¥Ë¡¼¥¯»ëÄ°¿Í¿ô¤ò¤â¤È¤Ë½¸·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ°²è¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¸«ÊüÂêÂÐ¾ÝºîÉÊ¤Î»ëÄ°¿ô¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤¹
¢¨ºîÉÊ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÇÛ¿®½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤
½¸·×´ü´Ö¡§2024Ç¯1·î1Æü¡Á2024Ç¯11·î30Æü
URL¡§https://news.fod.fujitv.co.jp/news_detail/443
¡Ê¥Õ¥©¥ë¥µ¡Ë