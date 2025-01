Á´¥â¥Ç¥ëÄÌÈÎ10¡óOFF¥¯¡¼¥Ý¥óÇÛÉÛ¡ª¼ÆÅÄ¼«Æ°¼Ö¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2025¡×½ÐÅ¸

柴田自動車は、2025年1月10日(金)〜12日(日)に幕張メッセで開催される世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「東京オートサロン2025」に出展を記念し、期間中の1月10日0:00〜1月12日24:00だけ在庫限りの通販で使える『東京オートサロン2025鬼特価』クーポンを配布します。

柴田自動車「東京オートサロン2025」出展

期間中であれば、何回でも使えます。

■鬼特価として、今だけ驚異の10%OFF!

〇シバタイヤ〇スタッドレス〇コンフォートの全モデル

『東京オートサロン2025鬼特価』

クーポンコード: TAS2025

■諸注意

・全て在庫限りになります。

・期間中に、在庫が無くなった商品のバックオーダーは受けつけません。

・業者様も鬼特価クーポンコードを使えます。

業販価格より、さらに10%OFFで購入出来ます。

・在庫がゼロになったら、そのサイズとTWはセール終了です。

・一部商品はオートサロン期間中に入荷するので、ゼロになっても在庫が復活する場合があります。

オートサロン期間中に入荷するタイヤなどは公式SNSで発表しました。

・期間中、他クーポンの併用は出来ません。

・タイヤの発送は順次出荷予定となります。

