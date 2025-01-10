¥ª¥ê¥é¥¸ÃæÅÄÆØÉ§¡ÖÀ¯¼£²È¤Ê¤é¤Ê¤¤Àë¸À¡×¤Ë¼º¾Ð¡ÄÇØ·Ê¤Ë¤ÏYouTubeÆ°²è¤Î ¡ÈÇö¤¯¤Æ¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÊÃÎ¼±¡É ¤Ø¤Îµ¿Ìä¤¬
¡¡¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥é¥¸¥ª¡¦ÃæÅÄÆØÉ§¤Î¡¢¤È¤¢¤ë ¡ÈÀë¸À¡É ¤¬ÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ï1·î9Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ØËèÆü¿·Ê¹¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼µ»ö¤Ç¡ØÀ¯¼£²È¤Ë¤Ê¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¡Ø¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤òÁ´¤¦¤·¤¿¤¤¡Ù¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡ÃæÅÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢À¯¼£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Îò»Ë¡¢·ÐºÑ¡¢¹ñºÝ¾ðÀª¤Ê¤É¤òÉý¹¤¯¼è¤ê¾å¤²²òÀâ¤¹¤ë¡ÖÃæÅÄÆØÉ§¤ÎYouTubeÂç³Ø¡×¤ò¼çºË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤Ï1·î10Æü»þÅÀ¤Ç544Ëü¿Í¤ò¿ô¤¨¡¢¡È¼Ò²ñÇÉ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡É ¤È¤·¤Æ³èÌöÃæ¤À¡£
¡¡¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤Ë°µÅÝÅª¤ÊÃÎÌ¾ÅÙ¤È¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢À¯¼£²ÈÅ¾¿È¤â¸½¼ÂÅª¡£ËÜ¿Í¤Ï¤¢¤¨¤Æ¤½¤Î²ÄÇ½À¤òÈÝÄê¤·¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢X¾å¤Ç¤Ï¿Éíå¤Ê°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡ÔÅö¤¿¤êÁ°¤À¤í¡£¸À¤Ã¤Æ¤ë»ö¤¬ÀõÇö¤À¤·¡¢½ÐÃÌÜ¤Ê¸ÀÆ°¤âÂ¿¤¤¡£Youtuber¤¬´Ø¤Î»³¡Õ
¡ÔÀ®¤ëÌõ¤Ê¤¤¤À¤íËÜ¿Í ¼«³Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤èÀ®¤ì¤Ê¤¤»ö¤ò¡Õ
¡ÔÅ·¼Ùµ´¤Ê´ù¾å¤Î¶õÏÀ¤Ð¤«¤ê¤ÎÈà¤Ï¡ÈÀ¯¼£²È¡È¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢µÄ°÷¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤ÆÍß¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡Ô¤³¤ì¤À¤±È¯¿®ÎÏ¡¢±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤«¤éÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÀ¯¼£²ÈÅ¾¿È¤ò´üÂÔ¤·¤Þ¤¹¼ã¼ê¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¤¿¤á¤Ë³èÌö¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡Õ¤È´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÀ¼¤¬Â¿¿ô¤Î¾õ¶·¤À¡£
¡¡ÃæÅÄ¤Ë¤³¤¦¤·¤¿À¼¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤ëÍýÍ³¤ò¡¢ÊüÁ÷ºî²È¤¬¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡ÖÃæÅÄ¤µ¤ó¤¬YouTube¾å¤Ç²òÀâ¤¹¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°Äó¤È¤Ê¤ëÃÎ¼±¤ä²ò¼á¤Î´Ö°ã¤¤¤¬Â¿¤¯´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢¤«¤Í¤ÆÀìÌç²È¤«¤é»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Åê¹Æ¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤¿¤á¤«¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ§¤ß¹þ¤ß¤¬Àõ¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ ¡ÈÇö¤¯¤Æ¤¢¤ä¤Õ¤ä¤ÊÃÎ¼±¡É ¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¡¢À¯¼£²È¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¤¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ä¿®Ç°¤òÃÛ¤±¤ë¤Î¤«¡¢µ¿Ìä¤Ë»×¤¦¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡ÃæÅÄ¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î29Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÊóÆ»¤ÎÆü2024¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÌó1Ç¯¤Ö¤ê¤ËÃÏ¾åÇÈ¤ËÉüµ¢¡£ÊóÆ»ÈÖÁÈ¤ÎMC¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿¡£¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÉ¾È½¤âË§¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢Á°½Ð¤ÎÊüÁ÷ºî²È¤¬»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¸¶È¯ÌäÂê¤Ê¤ÉÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤Ë´Ø¤·¤ÆÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¿¶¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢ÊªµÄ¤ò¾ú¤¹È¯¸À¤Ï¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¤â¤È¤â¤Èº£²ó¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ï»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢TBSÂ¦¤âÃæÅÄ¤µ¤ó¤ËÉÔÉ¬Í×¤ÊÈ¯¸À¤ò¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¼«¤é ¡ÈÂç³Ø¡É ¤È¾Î¤¹¤ë¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢Ê£»¨¤ÇÁ¡ºÙ¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤³¤½¡¢¸Ê¤Î¸«¼±¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»ëÄ°¼Ô¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤¬³ð¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÃæÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¿·¤¿¤ÊÉðÍ¦ÅÁ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤¬¡Ä¡Ä¡£