¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢OP¡¡Ê¡Åç¡¦¾¾ËÜ¥Ú¥¢¤¬¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¡¡´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¡É¤Ï½à¡¹·è¾¡ÇÔÂà
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥ª¡¼¥×¥ó2025¤Ï10Æü¡¢½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜ¤«¤é¤Ï2ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºòÇ¯½©¤Ë¥Ú¥¢¤ò·ëÀ®¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¡ÅçÍ³µª¡¦¾¾ËÜËãÍ¤¥Ú¥¢¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Ç´Ú¹ñ¥Ú¥¢¤ÈÂÐÀï¡£2-0(21-14¡¢21-18)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡¤Á¤Ç¡¢¥Ù¥¹¥È4Æþ¤ê¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î»ÖÅÄÀéÍÛ¡¦¾¾Í§Èþº´µª¥Ú¥¢¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥Ú¥¢¤Ë0-2(16-21¡¢16-21)¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÉé¤±¡£½à¡¹·è¾¡¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»ÖÅÄÀéÍÛÁª¼ê¤È¾¾»³ÆàÌ¤Áª¼ê¤Î¡È¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤Ï¡¢¾¾»³Áª¼ê¤¬¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÄ´À°¤Î¤¿¤áµÙÍÜÃæ¡£»ÖÅÄÁª¼ê¤Ï¥ê¥ª¸ÞÎØ¤Î½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¾¾Í§Èþº´µªÁª¼ê¤È¤Î¡È´ü´Ö¸ÂÄê¡É¤Î¥·¥À¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤ÇÎ×¤ß¡¢º£Âç²ñ¤Ï2»î¹ç¤Ë¾¡Íø¡£º£Âç²ñ¤ÏÇÔ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1·î14Æü¡Á19Æü¤Î¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2025¤Ë¤â½Ð¾ìÍ½Äê¤Ç¤¹¡£