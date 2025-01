◆大阪府知事&市長「関コレ」登場

【モデルプレス=2025/01/10】2025年3月2日に京セラドーム大阪にて開催されるファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」(以下、関コレ)の第3弾出演者が発表された。吉村洋文・大阪府知事、横山英幸・大阪市長が、2025年4月13日から開催される大阪・関西万博を目前に控えたタイミングで「関コレ」のステージに登場。横山市長は「関コレ」初出演となる。メインMCは4度目となる、安定感抜群の朝日奈央が、今回もイベントを盛り上げる。

◆戦慄かなのらZOCX、ライブステージ決定

◆KELLY KIM・MASHIHOらグローバルゲストも出演

◆「KANSAI COLLECTION 2025 SPRING&SUMMER」

また、2025年1月1日に、ZOCからZOCXに表記を改め、新体制で始動することを発表したばかりのアイドルグループZOCXのライブステージが決定。プロデューサー兼メンバーの大森靖子と電撃復帰が話題の戦慄かなのは、ゲストとしてランウェイを歩く。そのほか、“熊本の彼氏”で話題のシンガーソングライター杉本琢弥、新世代K-POPをリードする5人組ボーイズグループNOWADAYS(ナウアデイズ)や、6人組ガールズグループLIGHTSUM(ライトサム)らネクストブレイクアーティストがパフォーマンスを披露する。さらに、TikTokのフォロワー590万人を誇る、韓国人TikTokerのKELLY KIM(ケリー・キム)や、韓国の人気ボーイズグループ「TREASURE」(トレジャー)の元メンバーで、2024年にソロデビューしたMASHIHO(マシホ)、ダンス動画が話題となり韓国で人気のインフルエンサーLEA NAVVAB(ジャング・リー)らグローバルゲストの出演も決定。そのほか、現在配信中のABEMA「HASHTAG HOUSE(ハッシュタグハウス)」でも注目の俳優・インフルエンサー元之介、登録者数240万人超えのフィットネス系インフルエンサーなるねぇら話題のインフルエンサーも出演する。(modelpress編集部)開催日程:2025年3月2日(金)開催時間:12:30開場 14:00開演(予定)開催場所:京セラドーム⼤阪<MODEL>井手上漠、大谷映美里(=LOVE)、大友花恋、加藤ナナ、齋藤樹愛羅(=LOVE)、坂井仁香(超ときめき◆宣伝部※「◆」は正式には「ハートマーク」)、島崎遥香、白間美瑠、上西星来、菅田愛貴(超ときめき◆宣伝部)、高松瞳(=LOVE/※「高」は正式には「はしごだか」)、千葉恵里(AKB48)、野口衣織(=LOVE)、HITOMI(SAY MY NAME)、ゆりにゃ、渡辺美優紀 and more<GUEST>伊藤桃々、稲場愛香、大森靖子(ZOCX)、小川史記(BUDDiiS)、折田涼夏、Kirari、元之介、佐々木莉佳子、塩崎太智(M!LK/※「崎」は正式には「たつさき」)、翔、せいせい、戦慄かなの(ZOCX)、高尾楓弥(BUDDiiS)、田久保夏鈴、ちせ、中島結音、藤咲凪(最終未来少女)、吉井美優 and more<GLOBAL GUEST>KELLY KIM、SAY MY NAME、テリ(Taeri) 、MASHIHO、YOONSEO、LEA NAVVAB and more<CREATOR>えみ姉、おさき、きぬ、さくら、しなこ、nanakoななこ、なるねぇ、Hinata、MINAMI、Mumei、夜のひと笑い、ろこまこあこ and more<ARTIST>=LOVE、超ときめき◆宣伝部 and more<Next Break ARTIST>杉本琢弥、ZOCX、NOWADAYS、LIGHTSUM and more<Opening Act>Ab7 Prince、特撮Boyz、ピーターパンシンドローム and more<FUTURE>ひなた、森脇梨々夏 and more【Not Sponsored 記事】