¡Ö´Ø¥³¥ì¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼ÔÈ¯É½ ÀïØË¤«¤Ê¤Î½êÂ°ZOCX¡¦µÈÂ¼ÂçºåÉÜÃÎ»ö¤é¡Ú´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 S¡¿S¡Û¡Ú´ØÀ¾¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2025 S¡¿S¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/10¡Û2025Ç¯3·î2Æü¤Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×¡Ê°Ê²¼¡¢´Ø¥³¥ì¡Ë¤ÎÂè3ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ø¥³¥ì¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤¬¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²£»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö´Ø¥³¥ì¡×½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥¤¥óMC¤Ï4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤¬¡¢º£²ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤Ë¡¢ZOC¤«¤éZOCX¤ËÉ½µ¤ò²þ¤á¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ZOCX¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¤ÈÅÅ·âÉüµ¢¤¬ÏÃÂê¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡È·§ËÜ¤ÎÈà»á¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¿ùËÜÂöÌï¡¢¿·À¤ÂåK-POP¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NOWADAYS¡Ê¥Ê¥¦¥¢¥Ç¥¤¥º¡Ë¤ä¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LIGHTSUM¡Ê¥é¥¤¥È¥µ¥à¡Ë¤é¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼590Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍTikToker¤ÎKELLY KIM¡Ê¥±¥ê¡¼¡¦¥¥à¡Ë¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTREASURE¡×¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿MASHIHO¡Ê¥Þ¥·¥Û¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼LEA NAVVAB¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¡¦¥ê¡¼¡Ë¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤ÎABEMA¡ÖHASHTAG HOUSE¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸µÇ·²ð¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô240Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ë¤Í¤§¤éÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯3·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§12¡§30³«¾ì 14¡§00³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§µþ¥»¥é¥É¡¼¥à⼤ºå
¡ãMODEL¡ä
°æ¼ê¾åÇù¡¢ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢ã·Æ£¼ù°¦Íå¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢ºä°æ¿Î¹á¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¢¨¡Ö¢¡¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¡¢ÅçºêÍÚ¹á¡¢Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¾åÀ¾À±Íè¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ë¡¢¹â¾¾Æ·¡Ê¡áLOVE¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡ÊAKB48¡Ë¡¢Ìî¸ý°á¿¥¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢HITOMI¡ÊSAY MY NAME¡Ë¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢ÅÏÊÕÈþÍ¥µª and more
¡ãGUEST¡ä
°ËÆ£Åí¡¹¡¢°ð¾ì°¦¹á¡¢Âç¿¹Ì÷»Ò¡ÊZOCX¡Ë¡¢¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢ÀÞÅÄÎÃ²Æ¡¢Kirari¡¢¸µÇ·²ð¡¢º´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¡¢±öºêÂÀÃÒ¡ÊM!LK¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢æÆ¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡ÊZOCX¡Ë¡¢¹âÈøÉöÌï¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ²ÆÎë¡¢¤Á¤»¡¢ÃæÅç·ë²»¡¢Æ£ºéÆä¡ÊºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡Ë¡¢µÈ°æÈþÍ¥ and more
¡ãGLOBAL GUEST¡ä
KELLY KIM¡¢SAY MY NAME¡¢¥Æ¥ê¡ÊTaeri¡Ë ¡¢MASHIHO¡¢YOONSEO¡¢LEA NAVVAB and more
¡ãCREATOR¡ä
¤¨¤ß»Ð¡¢¤ª¤µ¤¡¢¤¤Ì¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤·¤Ê¤³¡¢nanako¤Ê¤Ê¤³¡¢¤Ê¤ë¤Í¤§¡¢Hinata¡¢MINAMI¡¢Mumei¡¢Ìë¤Î¤Ò¤È¾Ð¤¤¡¢¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³ and more
¡ãARTIST¡ä
¡áLOVE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô and more
¡ãNext Break ARTIST¡ä
¿ùËÜÂöÌï¡¢ZOCX¡¢NOWADAYS¡¢LIGHTSUM and more
¡ãOpening Act¡ä
Ab7 Prince¡¢ÆÃ»£Boyz¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à and more
¡ãFUTURE¡ä
¤Ò¤Ê¤¿¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ and more
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö´Ø¥³¥ì¡×Âè3ÃÆ½Ð±é¼Ô°ìÍ÷
¢¡ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡õ»ÔÄ¹¡Ö´Ø¥³¥ì¡×ÅÐ¾ì
µÈÂ¼ÍÎÊ¸¡¦ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢²£»³±Ñ¹¬¡¦Âçºå»ÔÄ¹¤¬¡¢2025Ç¯4·î13Æü¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤òÌÜÁ°¤Ë¹µ¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡Ö´Ø¥³¥ì¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¡£²£»³»ÔÄ¹¤Ï¡Ö´Ø¥³¥ì¡×½é½Ð±é¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥¤¥óMC¤Ï4ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¡¢°ÂÄê´¶È´·²¤ÎÄ«ÆüÆà±û¤¬¡¢º£²ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¢¡ÀïØË¤«¤Ê¤Î¤éZOCX¡¢¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸·èÄê
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯1·î1Æü¤Ë¡¢ZOC¤«¤éZOCX¤ËÉ½µ¤ò²þ¤á¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ç»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×ZOCX¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤¬·èÄê¡£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼·ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÂç¿¹Ì÷»Ò¤ÈÅÅ·âÉüµ¢¤¬ÏÃÂê¤ÎÀïØË¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¡È·§ËÜ¤ÎÈà»á¡É¤ÇÏÃÂê¤Î¥·¥ó¥¬¡¼¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¿ùËÜÂöÌï¡¢¿·À¤ÂåK-POP¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×NOWADAYS¡Ê¥Ê¥¦¥¢¥Ç¥¤¥º¡Ë¤ä¡¢6¿ÍÁÈ¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×LIGHTSUM¡Ê¥é¥¤¥È¥µ¥à¡Ë¤é¥Í¥¯¥¹¥È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¢¡KELLY KIM¡¦MASHIHO¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¥¹¥È¤â½Ð±é
¤µ¤é¤Ë¡¢TikTok¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼590Ëü¿Í¤ò¸Ø¤ë¡¢´Ú¹ñ¿ÍTikToker¤ÎKELLY KIM¡Ê¥±¥ê¡¼¡¦¥¥à¡Ë¤ä¡¢´Ú¹ñ¤Î¿Íµ¤¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTREASURE¡×¡Ê¥È¥ì¥¸¥ã¡¼¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢2024Ç¯¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿MASHIHO¡Ê¥Þ¥·¥Û¡Ë¡¢¥À¥ó¥¹Æ°²è¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê´Ú¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼LEA NAVVAB¡Ê¥¸¥ã¥ó¥°¡¦¥ê¡¼¡Ë¤é¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥²¥¹¥È¤Î½Ð±é¤â·èÄê¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸½ºßÇÛ¿®Ãæ¤ÎABEMA¡ÖHASHTAG HOUSE¡Ê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥Ï¥¦¥¹¡Ë¡×¤Ç¤âÃíÌÜ¤ÎÇÐÍ¥¡¦¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¸µÇ·²ð¡¢ÅÐÏ¿¼Ô¿ô240Ëü¿ÍÄ¶¤¨¤Î¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹·Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤ë¤Í¤§¤éÏÃÂê¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤â½Ð±é¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡¡ÖKANSAI COLLECTION 2025 SPRING¡õSUMMER¡×
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯3·î2Æü¡Ê¶â¡Ë
³«ºÅ»þ´Ö¡§12¡§30³«¾ì 14¡§00³«±é¡ÊÍ½Äê¡Ë
³«ºÅ¾ì½ê¡§µþ¥»¥é¥É¡¼¥à⼤ºå
¡ãMODEL¡ä
°æ¼ê¾åÇù¡¢ÂçÃ«±ÇÈþÎ¤¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢ÂçÍ§²ÖÎø¡¢²ÃÆ£¥Ê¥Ê¡¢ã·Æ£¼ù°¦Íå¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢ºä°æ¿Î¹á¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¢¨¡Ö¢¡¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¡Ë¡¢ÅçºêÍÚ¹á¡¢Çò´ÖÈþÎÜ¡¢¾åÀ¾À±Íè¡¢¿ûÅÄ°¦µ®¡ÊÄ¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô¡Ë¡¢¹â¾¾Æ·¡Ê¡áLOVE¡¿¢¨¡Ö¹â¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¡Ë¡¢ÀéÍÕ·ÃÎ¤¡ÊAKB48¡Ë¡¢Ìî¸ý°á¿¥¡Ê¡áLOVE¡Ë¡¢HITOMI¡ÊSAY MY NAME¡Ë¡¢¤æ¤ê¤Ë¤ã¡¢ÅÏÊÕÈþÍ¥µª and more
¡ãGUEST¡ä
°ËÆ£Åí¡¹¡¢°ð¾ì°¦¹á¡¢Âç¿¹Ì÷»Ò¡ÊZOCX¡Ë¡¢¾®Àî»Ëµ¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢ÀÞÅÄÎÃ²Æ¡¢Kirari¡¢¸µÇ·²ð¡¢º´¡¹ÌÚè½²Â»Ò¡¢±öºêÂÀÃÒ¡ÊM!LK¡¿¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡¢æÆ¡¢¤»¤¤¤»¤¤¡¢ÀïØË¤«¤Ê¤Î¡ÊZOCX¡Ë¡¢¹âÈøÉöÌï¡ÊBUDDiiS¡Ë¡¢ÅÄµ×ÊÝ²ÆÎë¡¢¤Á¤»¡¢ÃæÅç·ë²»¡¢Æ£ºéÆä¡ÊºÇ½ªÌ¤Íè¾¯½÷¡Ë¡¢µÈ°æÈþÍ¥ and more
¡ãGLOBAL GUEST¡ä
KELLY KIM¡¢SAY MY NAME¡¢¥Æ¥ê¡ÊTaeri¡Ë ¡¢MASHIHO¡¢YOONSEO¡¢LEA NAVVAB and more
¡ãCREATOR¡ä
¤¨¤ß»Ð¡¢¤ª¤µ¤¡¢¤¤Ì¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤·¤Ê¤³¡¢nanako¤Ê¤Ê¤³¡¢¤Ê¤ë¤Í¤§¡¢Hinata¡¢MINAMI¡¢Mumei¡¢Ìë¤Î¤Ò¤È¾Ð¤¤¡¢¤í¤³¤Þ¤³¤¢¤³ and more
¡ãARTIST¡ä
¡áLOVE¡¢Ä¶¤È¤¤á¤¢¡ÀëÅÁÉô and more
¡ãNext Break ARTIST¡ä
¿ùËÜÂöÌï¡¢ZOCX¡¢NOWADAYS¡¢LIGHTSUM and more
¡ãOpening Act¡ä
Ab7 Prince¡¢ÆÃ»£Boyz¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à and more
¡ãFUTURE¡ä
¤Ò¤Ê¤¿¡¢¿¹ÏÆÍü¡¹²Æ and more
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û