¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¢Ã±ÆÈ¥é¥¤¥ÖÄÉ²Ã¸ø±é·èÄê¡Ú°ìÍ÷·ÇºÜ¡Û
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬¡¢5·î9Æü¤«¤éÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼¡Ø¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃ±ÆÈ¥Ä¥¢¡¼2025¡¡15Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼Á°¼Ú¤ê¡Ö½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡×¡Ù¤ò¹Ô¤¦¡£ÄÉ²Ã¸ø±é¤Î¾ðÊó¤¬10Æü¡¢È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÔÀä¤Ê½³¤ê¹ç¤¤¡õ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤â¡ÄºòÇ¯¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö
¡¡ÉÛÀî¤Ò¤í¤¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª ¥Ï¥Ê¥³¤Î2023Ç¯Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡Ù¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Êý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ê¥³¤ÎÌ´¡¦ÁÛÁü¡¦²æ¤òÁ´¤Æ¼õ¤±·Ñ¤®ËÍ¤é¤¬Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡Ù¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤äº¹¤·°ú¤¤¤¿¤éM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤È12²ó½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ï¥Ê¥³¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Í¥¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ä¤Ã¤¿15Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÁ°¼Ú¤ê¡Ù¤·¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªº£²óÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é30Ç¯ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¡ªÁ´¹ñ10¥ö½ê¤Î³§¤µ¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Î¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡°ìÊý¤Î¤ß¤Á¤ª¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ªÇ¾¤ß¤½¤¬½À¤é¤«¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡Á¡£ÅìÌ¾ºå¡Ü»¥ËÚ¡¡Ê¡²¬¡¡ÀçÂæ¡Ü»³·Á¡¡´ôÉì¡¡»³¸ý¡¡Ä¹ºê¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¿Í¤ò¤°¤Ë¤ã¤°¤Ë¤ã¤Ë¤¹¤ë¤è¡Á¡ª¡ªÁ´ÎÏ¤À¤è¡Á¡£º£Êú¤¨¤Æ¤ë»ö¤¬¤É¤¦¤Ç¤â¤è¤¯¤Ê¤ë¤è¡Á¡£¤Ä¡¦¤Þ¡¦¤ê¤Ö¤Á²ó¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ªÌÌÇò¤¤¤è¡Á¡Á¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¢¨Åìµþ28ÆüÃë¸ø±é¤Î¤ßÌ¤½¢³Ø»ùOK¡Ê²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡£ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¤Ï24Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ê¢¨¤¬ÄÉ²ÃÊ¬¡Ë
¡ÔÂçºå¡Õ¡¡5/9(¶â)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5/10(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨5/10(ÅÚ)17:45³«¾ì¡¿18:30³«±é¡Á20:30½ª±é
¡Ô»³¸ý¡Õ¡¡5/23(¶â) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÊ¡²¬¡Õ¡¡5/24(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¢¨5/24(ÅÚ) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÄ¹ºê¡Õ¡¡5/25(Æü)13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡Ô´ôÉì¡Õ¡¡5/31(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨5/31(ÅÚ)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÌ¾¸Å²°¡Õ6/1(Æü) 12:15³«¾ì¡¿13:00³«±é¡Á15:00½ª±é¡¡6/1(Æü) 17:15³«¾ì¡¿18:00³«±é¡Á20:00½ª±é
¡ÔÀçÂæ¡Õ¡¡6/6(¶â)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡Ô»³·Á¡Õ¡¡6/7(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡ÔÅìµþ¡Õ¡¡6/27(¶â) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
6/28(ÅÚ) 12:15³«¾ì¡¿13:00³«±é¡Á15:00½ª±é
6/28(ÅÚ) 16:45³«¾ì¡¿17:30³«±é¡Á19:30½ª±é
¡ÔËÌ³¤Æ»¡Õ7/13(Æü) 16:15³«¾ì¡¿17:00³«±é¡Á19:00½ª±é
¢¨7/14(·î)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á
¢¨¡ÔÅìµþ¡Õ8/27(¿å)18:00³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¢¨Åìµþ28ÆüÃë¸ø±é¤Î¤ßÌ¤½¢³Ø»ùOK(²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)É¨¤Î¾å¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ²ÄÇ½¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀÊÊ¬¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªÀÊ¤Ë¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤¿Ëç¿ô¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÁÔÀä¤Ê½³¤ê¹ç¤¤¡õ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥¹¥¤¥ó¥°¤â¡ÄºòÇ¯¤ÎÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö
¡¡ÉÛÀî¤Ò¤í¤¤Ï¡Ö¥¥ó¥°¥ª¥Ö¥³¥ó¥È²¦¼Ô¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª ¥Ï¥Ê¥³¤Î2023Ç¯Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡Ù¤ÎÍ¾±¤¤¬¤Þ¤À¤¢¤ê¡¢Ì²¤ì¤Ê¤¤Êý¤ËÏ¯Êó¤Ç¤¹¡£¥Ï¥Ê¥³¤ÎÌ´¡¦ÁÛÁü¡¦²æ¤òÁ´¤Æ¼õ¤±·Ñ¤®ËÍ¤é¤¬Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ø½é¤á¤Æ¤Î´¶¾ð¡Ù¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤¸¤Ä¤Ï¤Ê¤ó¤ä¤«¤ó¤äº¹¤·°ú¤¤¤¿¤éM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë¤¢¤È12²ó½Ð¾ì¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¥Ï¥Ê¥³¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¥Í¥¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ä¤Ã¤¿15Ç¯¤Ë1ÅÙ¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤¬¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡ØÁ°¼Ú¤ê¡Ù¤·¤Æ¤Þ¤¿¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ªº£²óÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é30Ç¯ÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢¡¼¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¼¤Ò¤ª±Û¤·²¼¤µ¤¤¡ªÁ´¹ñ10¥ö½ê¤Î³§¤µ¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤£¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¡¼¤Î¡ª¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£
¡¡³«ºÅ¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡Ö¢¨Åìµþ28ÆüÃë¸ø±é¤Î¤ßÌ¤½¢³Ø»ùOK¡Ê²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¡×¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃêÁª¼õÉÕ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü¤ÎÀµ¸á¤«¤é22Æü¤Þ¤Ç¡£ÃêÁª·ë²ÌÈ¯É½¤Ï24Æü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥È¥à¡¦¥Ö¥é¥¦¥óÃ±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡Ê¢¨¤¬ÄÉ²ÃÊ¬¡Ë
¡ÔÂçºå¡Õ¡¡5/9(¶â)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡5/10(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨5/10(ÅÚ)17:45³«¾ì¡¿18:30³«±é¡Á20:30½ª±é
¡Ô»³¸ý¡Õ¡¡5/23(¶â) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÊ¡²¬¡Õ¡¡5/24(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¢¨5/24(ÅÚ) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÄ¹ºê¡Õ¡¡5/25(Æü)13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡Ô´ôÉì¡Õ¡¡5/31(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨5/31(ÅÚ)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡ÔÌ¾¸Å²°¡Õ6/1(Æü) 12:15³«¾ì¡¿13:00³«±é¡Á15:00½ª±é¡¡6/1(Æü) 17:15³«¾ì¡¿18:00³«±é¡Á20:00½ª±é
¡ÔÀçÂæ¡Õ¡¡6/6(¶â)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¡Ô»³·Á¡Õ¡¡6/7(ÅÚ) 13:15³«¾ì¡¿14:00³«±é¡Á16:00½ª±é
¡ÔÅìµþ¡Õ¡¡6/27(¶â) 18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
6/28(ÅÚ) 12:15³«¾ì¡¿13:00³«±é¡Á15:00½ª±é
6/28(ÅÚ) 16:45³«¾ì¡¿17:30³«±é¡Á19:30½ª±é
¡ÔËÌ³¤Æ»¡Õ7/13(Æü) 16:15³«¾ì¡¿17:00³«±é¡Á19:00½ª±é
¢¨7/14(·î)18:15³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á
¢¨¡ÔÅìµþ¡Õ8/27(¿å)18:00³«¾ì¡¿19:00³«±é¡Á21:00½ª±é
¢¨Åìµþ28ÆüÃë¸ø±é¤Î¤ßÌ¤½¢³Ø»ùOK(²á·ã¤ÊÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤)É¨¤Î¾å¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ²ÄÇ½¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤Î¾ì¹ç¡¢¿Æ¸æ¤µ¤Þ¤Î¤ªÀÊÊ¬¤Ç¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ª»ÒÍÍ¤â¤ªÀÊ¤Ë¤ªºÂ¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤â¹ç¤ï¤»¤¿Ëç¿ô¤Ç¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£