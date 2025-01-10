¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù½é¤ÎÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ·èÄê¡¡¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈOP±ÇÁü¤â¸ø³«
¡¡ËÜÆü¤è¤êÂè2´ü¤ÎÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡Ù¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤È¤Ê¤ëÅ¸¼¨¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢3·î26Æü¤è¤êÅìµþ¡¦¾¾²°¶äºÂ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÇÇ¡¢¿Ñ»á¤¿¤Á9¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬½¸¹ç¤·¤¿Å¸¼¨¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡£¤Þ¤¿¡¢ÊüÁ÷Ä¾Á°¤Ë¡¢Âè2´ü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè25ÏÃ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè2´ü¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÅ¸¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÎÎ©ÂÎÂ¤ºîºÆ¸½¡¢±ÇÁüÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä²è¥³¥ó¥Æ¡¢Èþ½ÑÀßÄê¤Ê¤É¤ÎÃæ´ÖÀ©ºîÊª¤â³èÍÑ¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ÇÁüÈþ¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ØÌô²°¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ¸´Ñ¤¹¤ë¡£º£¸å¤Î½ä²óÍ½Äê¤ä¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¾²°¶äºÂ¤Ç¤Ï¡¢3·î26Æü¡Á4·î14Æü¤Ë³«ºÅ¡£¤½¤Î¸å¡¢Ê¡²¬¡¢Âçºå¡¢Ì¾¸Å²°¤Ê¤É½ç¼¡Á´¹ñ¤ò½ä²ó¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡´öÅÄ¤ê¤é¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦²Î¾§¤ò¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇÇ¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡È¶À¡É¤ä¡È¤À¤Þ¤·³¨¡É¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÏÃ¤Ç¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø²¶¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ú¥Ñ¥ê¥¤¡Û¤¹¤ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÃæÅÄºÌ°ê¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿´öÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢À¤³¦¤ä·Ê¿§¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÇ¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¤È³Ú¶Ê²ò¶Ø»þ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÇÇ¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Âè2´ü¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÇÇ¡¢¿Ñ»á¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ææ¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡Ê10Æü¡Ë¸á¸å11»þ40Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¡×¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¡¢Íâ11Æü¸áÁ°8»þ¤ËYouTube²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÅ¸
²ñ´ü¡§3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¢¨Á´ÆüÆü»þ»ØÄêÀ©
²ñ¾ì ¡§¾¾²°¶äºÂ¡¡8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
³«¾ì»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¡
¢¨3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬ÊÄ¾ì
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ0ÊÄ¾ì ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì°ì»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ1800±ß¡¦¹â¹»À¸900±ß¡¦Ãæ³ØÀ¸700±ß¡¦¾®³ØÀ¸500±ß¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤3900±ß¡Ê¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¡¢¾ÜºÙ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤òÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÂè25ÏÃ¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤Î¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
¡¡Âè2´ü¤Î¿¿¤Ã¤¿¤ÀÃæ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÅ¸¤Ç¤Ï¡¢·àÃæ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤ÎÎ©ÂÎÂ¤ºîºÆ¸½¡¢±ÇÁüÅ¸¼¨¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢½é¸ø³«¤È¤Ê¤ëµ®½Å¤Ê¸¶²è¤ä²è¥³¥ó¥Æ¡¢Èþ½ÑÀßÄê¤Ê¤É¤ÎÃæ´ÖÀ©ºîÊª¤â³èÍÑ¤·¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤Î±ÇÁüÈþ¤ËÇ÷¤ë¥á¥¤¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¡ØÌô²°¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ¸´Ñ¤¹¤ë¡£º£¸å¤Î½ä²óÍ½Äê¤ä¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤â²ò¶Ø
¡¡´öÅÄ¤ê¤é¤¬ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡¦²Î¾§¤ò¤¹¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡ÖÉ´²ÖåçÍð¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÇÇ¤¬Êª¸ì¤ÎÃæ¤Ç¸«¤»¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉ½¾ð¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ËÜÊÔ¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ê¤ë¡È¶À¡É¤ä¡È¤À¤Þ¤·³¨¡É¡¢¤½¤·¤Æ³ÆÏÃ¤Ç¤Î¥¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤É¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢º£¸å¤ÎÊª¸ì¤ÎÅ¸³«¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø²¶¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡Ú¥Ñ¥ê¥¤¡Û¤¹¤ë¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óºî²È¡¦ÃæÅÄºÌ°ê¤¬±é½Ð¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³Ú¶Ê¤òÀ©ºî¤·¤¿´öÅÄ¤Ï¡¢¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤Å¸³«¤Ø¤ÈÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿Àè¤Ë¡¢À¤³¦¤ä·Ê¿§¤¬¤µ¤é¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÇÇ¤È¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î·Ð¸³¤ò¥ê¥ó¥¯¤µ¤»¤Æ»í¤ò½ñ¤¤¤¿¡×¤È³Ú¶Ê²ò¶Ø»þ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£³Ú¶Ê¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÇ¤È¿Ñ»á¤¬¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¸å¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¡¢ÇÇ¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿Âè2´ü¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¡£ÇÇ¡¢¿Ñ»á¡¢¤½¤·¤ÆÈà¤é¤ò¤È¤ê¤Þ¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÊª¸ì¤òËÂ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¡£Ææ¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè1ÏÃ¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¡Ê10Æü¡Ë¸á¸å11»þ40Ê¬¤è¤êÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡Ê¥Õ¥é¥¢¥Ë¡Ë¡×¤ÇÊüÁ÷³«»Ï¡£¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°±ÇÁü¤â¡¢Íâ11Æü¸áÁ°8»þ¤ËYouTube²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¡£
¢£TV¥¢¥Ë¥á¡ØÌô²°¤Î¤Ò¤È¤ê¤´¤È¡ÙÅ¸
²ñ´ü¡§3·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á4·î14Æü¡Ê·î¡Ë¢¨Á´ÆüÆü»þ»ØÄêÀ©
²ñ¾ì ¡§¾¾²°¶äºÂ¡¡8³¬¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¯¥¨¥¢
³«¾ì»þ´Ö¡§¸áÁ°11»þ¡Á¸á¸å8»þ¡¡
¢¨3·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢4·î6Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢13Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ï¸á¸å7»þ30Ê¬ÊÄ¾ì
¢¨ºÇ½ªÆü¤Ï¸á¸å5»þ0ÊÄ¾ì ¢¨ºÇ½ªÆþ¾ì¤ÏÊÄ¾ì°ì»þ´ÖÁ°¤Þ¤Ç
Æþ¾ìÎÁ¡§°ìÈÌ1800±ß¡¦¹â¹»À¸900±ß¡¦Ãæ³ØÀ¸700±ß¡¦¾®³ØÀ¸500±ß¡¦¥°¥Ã¥ºÉÕ¤3900±ß¡Ê¢¨¶â³Û¤ÏÁ´¤ÆÀÇ¹þ¡Ë
¢¨ËÜÅ¸Í÷²ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¡¢¾ÜºÙ¡¢Ãí°Õ»ö¹à¤òÅ¸Í÷²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£