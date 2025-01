ルームウェアブランド「gelato pique(ジェラート ピケ)」が、国も世代も超えてずっと愛され続けている『PEANUTS』とのコラボレーションシリーズ「PEANUTS meets GELATO PIQUE」を発売。

コミック誕生75周年を迎える「PEANUTS」との癒しのコラボレーションルームウェア全53種がラインナップされます☆

gelato pique(ジェラート ピケ)「スヌーピー」PEANUTS meets GELATO PIQUE

発売日:2025年1月17日(金)

販売店舗:全国のgelato pique直営店、オンラインストア ほか

※店舗により一部取り扱いのないグッズがあります

ジェラートピケに、コミック誕⽣75周年を迎える『PRANUTS』コレクション「PEANUTS meets GELATO PIQUE」が登場。

スペシャルなアニバーサリーを⼀緒にお祝いしたい気持ちを込めて、ジェラート ピケらしい癒やしのコレクションが展開されます。

「ピーナッツ・ギャング」の魅⼒あふれるアートや「スヌーピー」がベアを抱きしめているオリジナルのアートで展開されるコレクションを紹介していきます☆

ʻベビモコʼジャガードニットシリーズ

ラインナップ:

レディース【PEANUTS】ベビモコジャガードプルオーバー&ロングパンツセット価格:15,290円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / イエロー / ブルー / ネイビーサイズ:フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】ベビモコジャガードプルオーバー&ロングパンツセット価格:16,390円(税込)カラー:イエロー / チャコールグレーサイズ:M/LCAT&DOG【PEANUTS】【CAT&DOG】スヌーピーベビモコジャガードプルオーバー価格:6,160円(税込)カラー:オフホワイト / ピンクサイズ:S/M/L

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー」「ルーシー」「シュローダー」をフロント部分に大きくジャガードであしらったニットシリーズ。

キャラクターに合わせて、ジェラート ピケらしい優しいカラーを使用したキャッチーなファッションアイテムです。

裏⽑シリーズ

ラインナップ:

レディース【PEANUTS】裏毛プルオーバー価格:7,920円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / グレー ※ピンクはオンライン限定サイズ:フリー【PEANUTS】裏毛ショートパンツ価格:6,930円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / グレー ※ピンクはオンライン限定サイズ:フリー【PEANUTS】裏毛ロングパンツ価格:8,910円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / グレー ※ピンクはオンライン限定サイズ:フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】裏毛プルオーバー価格:8,580円(税込)カラー:オフホワイト / グレーサイズ:M/L【PEANUTS】【HOMME】裏毛ロングパンツ価格:9,900円(税込)カラー:オフホワイト / グレーサイズ:M/LCAT&DOG【PEANUTS】【CAT&DOG】裏毛プルオーバー価格:3,960円(税込)カラー:オフホワイト / グレーサイズ:S/M/L

「スヌーピー」「チャーリー・ブラウン」「サリー」「ルーシー」「シュローダー」をワンポイントにデザインした裏毛シリーズ。

カジュアルでリラックス感たっぷりのシルエットと軽く柔らかい裏毛素材で、オールシーズン快適に過ごせます。

シャツシリーズ

ラインナップ:

レディース

【PEANUTS】総柄シャツ

価格:8,360円(税込)

カラー:ブルー

サイズ:フリー

【PEANUTS】総柄ショートパンツ

価格:6,930円(税込)

カラー:ブルー

サイズ:フリー

メンズ

【PEANUTS】【HOMME】総柄シャツ

価格:8,910円(税込)

カラー:ブルー

サイズ:M/L

【PEANUTS】【HOMME】総柄ロングパンツ

価格:8,910円(税込)

カラー:ブルー

サイズ:M/L

『PEANUTS』の人気キャラクターたちを総柄でプリントしたシャツシリーズ。

ジェラートピケらしい爽やかな淡いブルーとキャラクターたちのカラフルなお洋服がマッチしたデザインが使用されています。

『PEANUTS』の世界観をイメージしたショートパンツとのコーディネートもおすすめです。

SNOOPY×BEAR ジャガードニットシリーズ

ラインナップ:

レディース【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ジャガードプルオーバー価格:8,140円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ジャガードロングパンツ価格:8,800円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ジャガードワンピース価格:11,880円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】【ONLINE限定】SNOOPY×BEAR ジャガードショートパンツ価格:6,490円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】【ONLINE限定】SNOOPY×BEAR ジャガードプルオーバー&ショートパンツセット価格:14,630円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリーユニセックス【PEANUTS】【UNISEX】SNOOPY×BEAR ジャガードショールカーディガン価格:13,420円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビー ※ネイビーはオンライン限定サイズ:フリージュニア【PEANUTS】【JUNIOR】SNOOPY×BEAR ジャガードプルオーバー&ロングパンツセット価格:14,850円(税込)カラー:オフホワイト / ピンクサイズ:130/140※表参道ヒルズ店・ジェラート ピケ公式オンラインストア・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」限定キッズ【PEANUTS】【KIDS】SNOOPY×BEAR ジャガードプルオーバー価格:6,490円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビー ※ネイビーはオンライン限定サイズ:XXS/S【PEANUTS】【KIDS】SNOOPY×BEAR ジャガードロングパンツ価格:6,490円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビー ※ネイビーはオンライン限定サイズ:XXS/S【PEANUTS】【KIDS】SNOOPY×BEAR ジャガードカーディガン価格:7,260円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:XXS/Sベビー【PEANUTS】【BABY】SNOOPY×BEAR ジャガードロンパース価格:8,690円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビー ※ネイビーはオンライン限定サイズ:70/80

ベアをぎゅっと抱きしめる「スヌーピー」をジャガードでデザインした、オリジナルアートのニットシリーズ。

色はオフホワイト、ピンク、ネイビーの3色で、それぞれポーズが異なる「スヌーピー」に注目です。

カーディガンのボタンは、ベアモチーフとなっており遊び心もたっぷり☆

カットソーシリーズ

ラインナップ:

レディース【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ワンポイントロンT価格:5,940円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR 総柄ロングパンツ価格:7,480円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビーサイズ:フリーキッズ【PEANUTS】【KIDS】SNOOPY×BEAR ワンポイントロンT価格:4,620円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:XXS/S【PEANUTS】【KIDS】SNOOPY×BEAR 総柄ロングパンツ価格:4,950円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:XXS/Sベビー【PEANUTS】【BABY】SNOOPY×BEAR 総柄ロンパース価格:6,380円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:70/80CAT&DOG【PEANUTS】【CAT&DOG】SNOOPY×BEAR ハイネック長袖カットソープルオーバー価格:3,960円(税込)カラー:クリーム / ネイビーサイズ:S/M/L

ベアのぬいぐるみをぎゅっと抱きしめた「スヌーピー」のアートを使用したカットソーシリーズもラインナップ。

レディース、キッズ、ベビーサイズのほか、CAT&DOGラインも展開されます。

オラフʻベビモコʼジャガードシリーズ

ラインナップ:メンズのみ

【PEANUTS】【HOMME】オラフ ベビモコジャガードピケジャン価格:12,980円(税込)カラー:ブルー / キャメルサイズ:M/L【PEANUTS】【HOMME】オラフ ベビモコジャガードプルオーバー価格:8,690円(税込)カラー:ブルー / キャメルサイズ:M/L【PEANUTS】【HOMME】オラフ ベビモコジャガードロングパンツ価格:8,690円(税込)カラー:ブルー / キャメルサイズ:M/L

ふっくらとした見た目が愛らしい「スヌーピー」のきょうだい「オラフ」がジェラート ピケに初登場!

スタジャンをイメージした通称ピケジャンは、軽さとあたたかさを兼ね備えたʻベビモコʼ素材が使用されています。

オラフカットソーシリーズ

ラインナップ:メンズのみ

【PEANUTS】【HOMME】オラフ ワンポイントロンT価格:6,380円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビーサイズ:M/L【PEANUTS】【HOMME】オラフ ワンポイントロングパンツ価格:7,480円(税込)カラー:ネイビーサイズ:M/L

販売店舗:ジェラート ピケ 表参道ヒルズ

ジェラート ピケ オム東京ミッドタウン八重洲、阪急メンズ東京店、東京ミッドタウン

ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストアほか

「オラフカットソーシリーズ」には、仲良しなきょうだい「スヌーピー」「オラフ」「アンディ」の1場面をピックアップしたアートをプリント。

なめらかな着心地に癒やされる1枚です。

雑貨シリーズ

ラインナップ

【PEANUTS】ヘアピン価格:3,520円(税込)カラー:ミックスサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ティッシュケース価格:7,590円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR アップリケポーチ価格:5,390円(税込)カラー:ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR 総柄ポーチ価格:4,950円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR 総柄ティッシュポーチ価格:4,620円(税込)カラー:オフホワイト / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】SNOOPY×BEAR ジャガードブランケット価格:7,920円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリーレディース【PEANUTS】スヌーピーベビモコルームシューズ価格:6,270円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】スヌーピーベビモコルームシューズ価格:6,490円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリーレディース【PEANUTS】スヌーピーベビモコソックス価格:3,520円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリーメンズ【PEANUTS】【HOMME】スヌーピーベビモコソックス価格:3,740円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリージュニア【PEANUTS】【JUNIOR】スヌーピーベビモコソックス価格:3,300円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリー※表参道ヒルズ店・ジェラート ピケ公式オンラインストア・マッシュグループ公式アプリ「MASH STORE」限定

『PEANUTS』のキャラクターたちをデザインした雑貨も豊富にラインナップ。

ジェラート ピケらしい優しいカラーで仕上げられたヘアピンや

「SNOOPY×BEAR」のアートから抜き出したスヌーピーが愛らしいティッシュケース

「SNOOPY×BEAR」モチーフの丸型ポーチ

あたたかみと軽やかさを兼ね備えた着心地が魅力のブランケット

「スヌーピー」のお顔を立体的にデザインしたルームシューズなどが展開されます。

CAT&DOG【PEANUTS】【CAT&DOG】スヌーピーベビモコケープ

価格:6,820円(税込)

カラー:オフホワイト

サイズ:S/M/L

販売店舗:GELATO PIQUE CAT&DOG取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャルオンラインストアほか

「スヌーピー」に変身できる‘ベビモコ’素材の犬猫用ケープ。

お腹周りのベルトでサイズ調整ができます。

gelato pique Sleep

ラインナップ:

【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR 抱き枕価格:11,880円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリー【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR ジャガードマルチカバー価格:13,640円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR ジャガードピローケース価格:6,380円(税込)カラー:オフホワイト / ピンク / ネイビーサイズ:フリー【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR 総柄ピローケース価格:3,740円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:フリー【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR 総柄3点セット(シングル)価格:17,820円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:S【PEANUTS】【Sleep】SNOOPY×BEAR 総柄2点セット(シングル)価格:13,420円(税込)カラー:オフホワイトサイズ:S

販売店舗:gelato pique Sleep取扱店舗、ジェラート ピケ オフィシャル公式オンラインストアほか

リラックスタイムのお供として大活躍してくれる「gelato pique Sleep」シリーズ。

ブランドの代名詞でもあるもこもこ素材を使った抱き枕のほか

お揃いで使いたくなるピローケースやマルチカバーなどが登場します。

コミック誕生75周年を迎える『PEANUTS』とコラボレーションした、癒やしのルームウェア。

gelato piqueにて2025年1月17日より販売される「PEANUTS meets GELATO PIQUE」の紹介でした☆

