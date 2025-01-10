ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢30Âå¤Ç¤Î³ØÀ¸Ìò¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÄ¤Ò¤²¤È¤«¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×
1·î10ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ØTHE TIME,¡Ù¤ËVTR½Ð±é¤·¤¿ÀÖÁ¿±ÒÆó¤¬¡¢Æ±Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø366Æü¡Ù¤Î»£±Æ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢¡Û ÀÖÁ¿±ÒÆó¡¢¾åÇòÀÐË¨²Î¤È¤Î¡ÈÎø¿ÍÌò¡É¤Ç°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¡Ö¹¥¤¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¾ð¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤«¡Ä¡×
·àÃæ¤Ç10Âå¡Á30Âå¤Þ¤Ç¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶¦±é¤·¤¿¾åÇòÀÐË¨²Î¤«¤é¡¢¡Öº£¡¢¼«Ê¬¤¬²¿ºÐ¡Ê¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤«¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÖÁ¿¤Ï¡¢¡Ö¤¢¡Á¤½¤¦¤Í¡£30Âå¤ä¤Ã¤Æ¡¢10Âå¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤â¤¢¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð³ØÀ¸¤È¤«¤Ï¡¢¶À¸«¤Æ¡¢¡Ø²¶¡¢30Âå¤À¤¼¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡×¡Ö°áÁõ¹ç¤ï¤»¤È¤«¤À¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¤¥¯¤È¤«¤â¤·¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÄ¤Ò¤²¤È¤«¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¡ÈÀÄ¤Ò¤²¤Î¹â¹»À¸¤ä¤Ð¤¤¤Ê¡É¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£