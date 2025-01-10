N¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÉº¤¦¡È¥ß¥é¥¯¥ë¡¦¥ì¥¹¥¿¡¼´¶¡É¡¡15-16¥·¡¼¥º¥ó¤ËÂ³¤¯´ñÀ×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤Ï¤¢¤ë¤«
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°20»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¾¡¤ÁÅÀ40¤ò²Ô¤¤¤Ç¤¤¤ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤âÈæ³Ó¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢´ñÀ×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿2015-16¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤À¡£
¡ØESPN¡Ù¤â¡Ö»Ø´ø´±¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤Ï¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¤Î¥é¥Ë¥¨¥ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«¡×¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¢¤Î´ñÀ×¤Î¥×¥ì¥ß¥¢À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Åö»þ¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤â20»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤Î¾¡¤ÁÅÀ¤Ï40¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¤Ï¸÷¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°20»î¹ç¾Ã²½»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ40¤ò²Ô¤¤¤À²áµî70¥Á¡¼¥à¤Î¤¦¤Á¡¢¥È¥Ã¥×4¤ËÆþ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤Ï¶Ï¤«4¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤À¤È¤¤¤¦¡£¤â¤Á¤í¤óÌýÃÇ¤Ï¶ØÊª¤À¤¬¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆÃÊÌ¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤º¤Ï¼¡Àá14Æü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¾å°ÌÂÐ·è¤Ë¾¡¤Ä¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤âÁý¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ì¡¼¥Î¡¦¥¨¥¹¥Ô¥ê¥È¡¦¥µ¥ó¥È¤¬2023Ç¯12·î¤Ë¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î»Ø´ø´±¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¡¢´üÂÔÅÙ¤ÏÄã¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£¤½¤ì¤¬º£¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤¬µÞ¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Åö»þ¤Î¥ì¥¹¥¿¡¼¤ËÂ³¤¯¥ß¥é¥¯¥ë¤òµ¯¤³¤¹¿ÍÊª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£