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It's all love for Aaron Ramsdale on his return to the Emirates pic.twitter.com/y0mxtKHFY7— Optus Sport (@OptusSport) October 5, 2024