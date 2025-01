ニューカッスルはサウサンプトンでプレイするイングランド代表GKアーロン・ラムズデールを監視しているようだ。英『THE Sun』が報じている。



アーセナルで出場機会を失ったラムズデールは今シーズンより、サウサンプトンへ移籍。ここまで公式戦14試合に出場しているが、現在チームは最下位に沈んでいる。もしサウサンプトンが降格となれば、ラムズデールが移籍を望む可能性が高いと考えられているようで、現在様々なプレミアリーグのクラブが警戒しているとのこと。





