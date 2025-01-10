¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤¤¤Þ¤À¤Ëºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£²ñ¼Ò¤Ç¡Ö·ò¹¯ÊÝ¸±¡×¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡Ö¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¡×¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¼Ò²ñÊÝ¸±¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤«¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÎÉ¬Í×À
2024Ç¯12·î2Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½¹Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Ï¿·µ¬È¯¹Ô¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢º£¸å¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤È¤Ï¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬°ìÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤òÉ³¤Å¤±¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¹Ô¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿Ìô¤Î¾ðÊó¤äÆÃÄê·ò¿Ç¤Î·ë²Ì¤ò¡¢ËÜ¿Í¤ÎÆ±°Õ¤Î¤â¤È°å»Õ¤äÌôºÞ»Õ¤Ê¤É¤È¶¦Í¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Î¸ÂÅÙ³Û¤òÄ¶¤¨¤¿³Û¤Î°ì»þÅª¤Ê»ÙÊ§¤¤¤â¸ÂÅÙ³ÛÅ¬ÍÑÇ§Äê¾Ú¤ÎÄó¼¨¤Ê¤·¤ÇÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¸½ºß¡¢¼Ò²ñÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤â¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È¤ÎÉ³¤Å¤±¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÇ¤°Õ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¹Ô¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤¬½ªÎ»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤È¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤òÉ³¤Å¤±¤Æ¤âÊÝ¸±ÎÁ¤äÊÝ¾ãÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡©
º£²ó¤Î»öÎã¤Ç¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤ò¤Þ¤Àºî¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·µ¬È¯¹Ô¤¬½ªÎ»¤µ¤ì¤¿¸å¤â¡¢¤â¤È¤â¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÏÍ¸ú´ü¸Â¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢ºÇÄ¹1Ç¯´Ö¡Ê2025Ç¯12·î1Æü¤Þ¤Ç¡Ë¤ÏÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤òÊÝÍ¤·¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ë¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë½ñÎà¤ò¡¢´ü¸Â¸å¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤ÏµÞ¤¤¤Ç¿½ÀÁ¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¼Ò²ñÊÝ¸±¤«¤éÃ¦Âà¤·¤¿¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¡©
Âà¿¦¤äÅ¾¿¦¤Çº£¤Þ¤Ç¤Î¼Ò²ñÊÝ¸±¤«¤éÃ¦Âà¤·¡¢¿·¤¿¤Ê·ò¹¯ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ðー¥«ー¥É¤È·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ò¤¹¤Ç¤ËÉ³¤Å¤±¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾ÚÍøÍÑ¤ÎºÆÅÐÏ¿¤äÊÑ¹¹¼êÂ³¤¤Ê¤É¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÊÝ¸±¼Ô¤Ê¤É¤Ø¤Î²ÃÆþ¤ÎÆÏ¤±½Ð¤Ï°ú¤Â³¤É¬Í×¤È¤Ê¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
É³¤Å¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬¿·µ¬¤ÇÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Âà¿¦¸å¤ËÉ³¤Å¤±¤ò¹Ô¤¦¤«¡¢»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¤ÎÈ¯¹Ô¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Âà¿¦¤·¤Æ¤«¤é¼êÂ³¤¤ò¹Ô¤¦¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¶õ¤¯¤È°åÎÅÊÝ¸±¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤´ü´Ö¤¬¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤¯Æ°¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬º£¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤¬»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ëÁ°¤ËÉ³¤Å¤±¤Æ¤ª¤¯¤È°Â¿´
2024Ç¯12·î¤Ë½¾Íè¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤Î¿·µ¬È¯¹Ô¤¬½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ò´ðËÜ¤È¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¶¯À©¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅöÌÌ¤Î´Ö¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ò»ÈÍÑ¤Ç¤¤Æ¡¢Í¸ú´ü¸Â¤ò²á¤®¤¿¸å¤Ï¡Ö»ñ³Ê³ÎÇ§½ñ¡×¤È¤è¤Ð¤ì¤ë½ñÎà¤ò·ò¹¯ÊÝ¸±¾Ú¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¹²¤Æ¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Þ¥¤¥ÊÊÝ¸±¾Ú¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç°åÎÅµ¡´Ø¤äÌô¶É¤Ç¤Î¼õÉÕ¤¬¥¹¥àー¥º¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Áá¤á¤Ë¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー