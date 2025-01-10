RIKACO¡¢³¤Ë¾¤à¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÄ«¿©ÈäÏª¡Ö¹©É×¤¬¸¤¤¡×¡Ö¥Ø¥ë¥·¡¼¡×Àä»¿¤ÎÀ¼
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/10¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎRIKACO¤¬1·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIKACO¤Î¼êºî¤êÄ«¿©¡Ö¹©É×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
2024Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ³¤ÊÕ¤Î²È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿RIKACO¡£¤³¤ÎÆü¡¢RIKACO¤Ï³¤¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤àÄ«¿©¤òÅê¹Æ¡£Æ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¤¤¤¦·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÀÅ²¬¤Î¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿©ºà¤Î»È¤¤²ó¤·¤ä¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥Ë¥å¡¼¤Ê¤É°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹©É×¤òÈäÏª¡£¤ªÀµ·î¤ÎÍ¾¤êÌîºÚ¤ò³èÍÑ¤·¤¿Æ¦Æý¥·¥Á¥å¡¼¤ò¥ê¥¾¥Ã¥È¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Ä´ÍýË¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Åìµþ¤È¤Î¹Ô¤Íè¤ò³Ú¤·¤à½¼¼Â¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÄ«¿©¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¹©É×¤¬¸¤¤¡×¡ÖÆ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¯¤á¤ÎÎÉ¤¤¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤âÃúÇ«¤Ê¿©»ö¡¢¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛRIKACO¤Î¼êºî¤êÄ«¿©¡Ö¹©É×¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤ÈÏÃÂê
¢¡RIKACO¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤ÎÄ«¿©ÈäÏª
2024Ç¯12·î30Æü¤Ë¤Ï¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¤È¤·¤Æ³¤ÊÕ¤Î²È¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¿RIKACO¡£¤³¤ÎÆü¡¢RIKACO¤Ï³¤¤òË¾¤à³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤àÄ«¿©¤òÅê¹Æ¡£Æ¦Æý¥ê¥¾¥Ã¥È¤È¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤ÌîºÚ¥µ¥é¥À¡¢Æ¦Æý¥è¡¼¥°¥ë¥È¤È¤¤¤¦·ò¹¯Åª¤Ê¿©»ö¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥·¥ã¥ó¥Ó¥å¡¼¤ÎÄ«¿©¤¬ÁÇÅ¨¡×¡Ö¿©ºà¤òÌµÂÌ¤Ë¤·¤Ê¤¤¹©É×¤¬¸¤¤¡×¡ÖÆ¦Æý¤ò»È¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥·¡¼¥á¥Ë¥å¡¼¤¬»²¹Í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÄ¯¤á¤ÎÎÉ¤¤¥»¥«¥ó¥É¥Ï¥¦¥¹¡¢ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¤âÃúÇ«¤Ê¿©»ö¡¢¸«½¬¤¤¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û