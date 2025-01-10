´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤Ç27ºÐ¤ÎÃË¤¬½»µï¿¯ÆþÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡¡»Ô¤¬Î×»þµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÄÄ¼Õ
´¨²Ï¹¾»Ô¤ÎÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤Î27ºÐ¤ÎÃË¤¬ÌµÃÇ¤ÇÂ¾¿Í¤Î½»Âð¤Ë¿¯Æþ¤·¤¿½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤Ç9Æü¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤Ï10Æü¡¢Î×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤ÄÄ¼Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´¨²Ï¹¾»ÔÁíÌ³²Ý¡¦ÃöÁÒ½¨¹Ô²ÝÄ¹¡Ö»ÔÌ±¤Î³§ÍÍ¤ò¤Ï¤¸¤á´Ø·¸³Æ°Ì¤Ë¤´¿´ÇÛ¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤¹¤³¤È¤òÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï´¨²Ï¹¾»Ô¤Î»ÔÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ°÷¤Ç27ºÐ¤ÎÃË¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï9Æü¸áÁ°11»þ¤¹¤®»ÔÆâ¤Î70Âå¤ÎÃËÀ¤Î¼«Âð¤ËÌµÃÇ¤Ç¿¯Æþ¤·¤¿½»µï¿¯Æþ¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï¸°¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¡¼ê¸ý¤«¤é¿¯Æþ¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤ÈÃËÀ¤ËÌÌ¼±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
ÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢´¨²Ï¹¾»Ô¤ÏÎ×»þ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï»ÔÆâ¤Ç¤Î½¢ÇÀ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°èÇÀ¶È¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ä²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤±¤¿³èÆ°¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»Ô¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤ÏµîÇ¯4·î¤ËÃÏ°è¤ª¤³¤·¶¨ÎÏÂâ¤ËÃåÇ¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶áÎÙ½»Ì±¤Ê¤É¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤â¤Ê¤¯¡¢»Ô¤Ï¡¢½èÊ¬¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Öº£¸å¤ÎÁÜºº¤òÆ§¤Þ¤¨¤ÆÅ¬ÀÚ¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£