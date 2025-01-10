ËÙÊÆÍºÅÍ¡¡¡ÈÂçµÕÅ¾¡É¥é¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÎ¢Â¦ÌÀ¤«¤¹¡¡¥ß¥¹¤¬Â³¤¤¤¤éÎ©¤Á¤â¡¢É¬Í×ÅÀ¿ôÃÎ¤é¤º¡Ö¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Æ¡×
¡¡ºòÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥¹¥È¥ê¡¼¥È¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿ËÙÊÆÍºÅÍ¡Ê26¡á»°°æ½»Í§DS¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡Ë¤¬10Æü¡¢NHK¡Ö¤¢¤µ¥¤¥Á¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦15¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂçµÕÅ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½ª¥È¥ê¥Ã¥¯¤ÎÎ¢Â¦¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ËÙÊÆ¤Ï·è¾¡¤Ç¤Ï¥é¥ó1ËÜÌÜ¤Ç89.90ÅÀ¤ò½Ð¤·¡¢¥é¥ó¤ò½ª¤¨¤ÆÁ´ÂÎ4°Ì¡£¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯1ËÜÌÜ¤Ç94.16ÅÀ¤Î¹âÆÀÅÀ¤ò½Ð¤·¤«¤¬¡¢2²óÌÜ¤«¤é4²óÌÜ¤Þ¤Ç¼ºÇÔ¡£»ÃÄê7°Ì¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ¸å¤Î1ËÜ¤ÇÆñÅÙ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ97.08ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢0.1ÅÀº¹¤ÇÂçµÕÅ¾¶â¥á¥À¥ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÎËÙÊÆ¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¤ò¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡£»ÃÄê7°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ù¥¹¥È¥È¥ê¥Ã¥¯4ËÜÌÜ¤Î»þÅÀ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Î5ËÜÌÜ¤Þ¤Ç¤Ë¤É¤¦µ¤»ý¤Á¤òÎ©¤ÆÄ¾¤·¤¿¤«Ê¹¤«¤ì¡Ö2¡¢3¡¢4ËÜÌÜ¤Þ¤Ç¤Ï¥ß¥¹¤¬Â³¤¯¤´¤È¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤éÎ©¤Á¤È¤«¤¬À¨¤¤¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ºÇ¸å¤Î5ËÜÌÜ¤À¤±¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡£¿á¤ÃÀÚ¤ì¤Æ¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ÃÄê7°Ì¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢1°Ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÀÉ¬Í×¤«¤Þ¤Ç¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ì¤è¤ê¤Ï¡¢¥È¥ê¥Ã¥¯¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤ëÊý¤¬¶¯¤¯¤Æ¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¡ÖºÇ½ª¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î²»¤äÀ¼¤ÏÁ´¤¯Ê¹¤³¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡ÖËÍ¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥¤¥ä¥Û¥ó¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²»³ÚÊ¹¤¤¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Î¥¤¥º¥¥ã¥ó¥»¥ë¤À¤±¤·¤Æ¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¤â´ÑµÒ¤ÏÀ¨¤¤Ç®¶¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·Ê¹¤³¤¨¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¾¡¼¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«½¸Ãæ¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÇö¤Ã¤¹¤é¤È¡ÈÊ¹¤³¤¨¤ë¤Ê¡É¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¤È»×¤¤ÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£