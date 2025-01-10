1·î10Æü¤Ï¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¡¡110ÈÖ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡¡í¥ß¥Ë·Ù»¡´±¡í¤Î½ÐÆ°¤â¡ª
1·î10Æü¤Ï¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£
µîÇ¯´ó¤»¤é¤ì¤¿110ÈÖ¤Î7·ï¤Ë1·ï¤Ï¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÄÌÊó¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢¸©Æâ³ÆÃÏ¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ»Ô¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢Çã¤¤Êª¤ËË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢110ÈÖÄÌÊó¤Î¼ÂºÝ¤ÎÎ®¤ì¤òÂÎ¸³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©·Ù»¡ËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢µîÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¼õÍý¤·¤¿110ÈÖÄÌÊó¤Ï¡¢3Ëü3,581·ï¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¦¤Á4,757·ï¤Ï¡¢Æ»Ï©¤¬½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤ò¿Ò¤Í¤ë¤â¤Î¤ä¡¢Íî¤È¤·Êª¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¡¢¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤ÄÌÊó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤ª¤È¤È¤·ËÜ³Ê±¿ÍÑ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢±ÇÁü¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é110ÈÖÄÌÊó¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢22·ïÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ïº£¸å¤âÍøÍÑ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤Ç¤¹¡£
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¤Çー¤¹¡ª¡×
Âç´Û»Ô¤Î¥¹ー¥Ñー¤Ë¤Ï¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¡Ö¥ß¥Ë·Ù»¡´±¡×¤¬¡È½ÐÆ°¡É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¸µ¤ÎÊÝ°é±à¤ËÄÌ¤¦¡¢2ºÐ¤«¤é3ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
Å¹¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¥Á¥é¥·¤òÇÛ¤Ã¤Æ¡¢110ÈÖ¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÍøÍÑ¤È¡¢¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤ËÁê¼¡¤°¤¤¤ï¤æ¤ë°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÈï³²¤Ø¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
±à»ù
¡Ö¤¿¤Î¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¡×
¸©Æâ¤Ç¤â°Ç¥Ð¥¤¥È¤Ë¤è¤ëÈÈºá¤¬¤¤¤Äµ¯¤¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤Ï¡¢ÉÔ¿³¤Ê¿ÍÊª¤¬¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¤Ï¡¢¤¿¤á¤é¤ï¤º¤Ë110ÈÖÄÌÊó¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£