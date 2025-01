JFL¤Î2025¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¥«¡¼¥É¤¬·èÄê¡ª ºòµ¨J3¤ÎYSCC¤Ï¤¤¤­¤Ê¤ê¡ÈÌçÈÖ¡ÉHonda¤È·ãÆÍ¡Äº£µ¨¤ÏÉðÂ¢ÌîvsÀÄ¿¹¤Ç³«Ëë¤Ø

日本フットボールリーグ(JFL)が10日、2025シーズン第1〜2節の対戦カードを周知した。JFLは2024シーズン優勝の栃木シティ、同2位でJ3・JFL入替戦を制した高知ユナイテッドSCが明治安田J3リーグへと去り、ソニー仙台FCが活動終了に伴ってリーグから退会した。その一方、昨季J3最下位のいわてグルージャ盛岡、高知に敗れたY.S.C.C.横浜が降格の形で入会。地域リーグからは関西1部および地域CLの覇者たる飛鳥FCが昇格の形で入会する。

今回発表されたのは、2025シーズン第1〜2節の対戦カード。新規参入のYSCCは開幕戦でいきなりHonda FC、岩手はヴィアティン三重、飛鳥はFCティアモ枚方と対戦する。なお、第1〜2節の試合会場は1月24日に発表される予定で、2025シーズン全日程は2月14日に発表の予定となっている。◆第1節3月8日(土)[13:00]横河武蔵野FC vs ラインメール青森3月9日(日)[13:00]Y.S.C.C.横浜 vs Honda FCFCティアモ枚方 vs 飛鳥FCレイラック滋賀 vs アトレチコ鈴鹿ヴィアティン三重 vs いわてグルージャ盛岡クリアソン新宿 vs FCマルヤス岡崎[16:00]ヴェルスパ大分 vs ミネベアミツミFC未定沖縄SV vs ブリオベッカ浦安・市川◆第2節3月15日(土)[13:00]Honda FC vs ヴェルスパ大分FCマルヤス岡崎 vs Y.S.C.C.横浜3月16日(日)[13:00]いわてグルージャ盛岡 vs レイラック滋賀アトレチコ鈴鹿 vs 横河武蔵野FCミネベアミツミFC vs FCティアモ枚方[14:00]飛鳥FC vs ヴィアティン三重未定ブリオベッカ浦安・市川 vs クリアソン新宿沖縄SV vs ラインメール青森◆第5節4月6日(日)[13:00]ラインメール青森 vs いわてグルージャ盛岡※青森のホーム開幕戦