TBSÅÏÉô½Ô¥¢¥Ê¡¢ºòÇ¯9·î¤«¤é¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ËÉüµ¢¡¡ºòÇ¯6·î¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÇÌ±²È¿¯Æþ¢ªÄÌÊó
¡¡ºòÇ¯6·î¤ËÅ¥¿ì¾õÂÖ¤ÇÅÔÆâ¤ÎÌ±²È¤Ë¾å¤¬¤ê¹þ¤à¤Ê¤É¤·¤ÆÄÌÊó¤µ¤ì¤¿TBS¤ÎÅÏÉô½Ô¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê28¡Ë¤¬Æ±Ç¯9·î¤è¤ê¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÈÌ³¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬10Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Æ±¶É¹Êó¼¼¤¬ORICON NEWS¤Î¼èºà¤ËÇ§¤á¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ÙSNS¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô½Ô¥¢¥Ê
¡¡Æ±¶É¤ÏÅÏÉô¥¢¥Ê¤¬¡ÖºòÇ¯9·î¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ CS ¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÈÌ³Á´ÈÌ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤ä¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Î¶ÈÌ³Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¥¢¥Ê¤Ï1996Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤Ò¤ë¤ª¤Ó¡ÙSNS¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏÉô½Ô¥¢¥Ê
¡¡Æ±¶É¤ÏÅÏÉô¥¢¥Ê¤¬¡ÖºòÇ¯9·î¤«¤éÉüµ¢¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¡ÖÃÏ¾åÇÈ CS ¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¶ÈÌ³Á´ÈÌ¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡ØÊóÆ»ÆÃ½¸¡Ù¤ä¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ø¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£¸å¤Î¶ÈÌ³Í½Äê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÉô¥¢¥Ê¤Ï1996Ç¯4·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢»³·Á»Ô½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢2019Ç¯¤ËTBS¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£