Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡¡Á´ÌîÅÞ»²²Ã¤ÎÍ½È÷Áªµó¡Ö1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¡×¤ÈÁ°¸þ¤
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢²Æ¤Î»²±¡Áª¤ÇÌîÅÞ¤Î¸õÊä¼Ô¤ò°ìËÜ²½¤¹¤ë¡ÖÍ½È÷Áª¡×¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîÅÞ¤Ë»²²Ã¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡ÌîÅÄ²ÂÉ§ ÂåÉ½
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£Ï³¤ì¤ëÀ¯ÅÞ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìËÜ²½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¹¤²¤ë¤Î¤Ï1¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ç¾¡ÇÔ¤Î¸°¤ò°®¤ë¡Ö1¿Í¶è¡×¤Ç¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¼Ô¤Î°ìËÜ²½¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡ÖÍ½È÷Áª¡×¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÌîÅÞ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤ò¼¨¤¹Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÊý¿Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¤¤ç¤¦¤Î²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÈÀï¤¦À¯ÅÞ¤¬¤Ê¤ë¤Ù¤¯1¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¯ÅÞ¤¬Æþ¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Í½È÷Áª¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤¬¡ÖÈó¸½¼ÂÅª¡×¤Ê¤É¤È¤·¤ÆÈÝÄêÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡Ö¤Þ¤ÀÍ½È÷Áª¤ò¤ä¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¸õÊä¼Ô¤ò¡Ö¤Ê¤ë¤Ù¤¯Ä´À°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ö¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Ï¤·¤¿¤¤¡×¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£