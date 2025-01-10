NMB48¤¬ÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡110ÈÖÄÌÊó¡¢¤¤¤¿¤º¤é23Ëü·ï
¡¡¡Ö110ÈÖ¤ÎÆü¡×¤Î10Æü¡¢ÂçºåÉÜ·Ù¤¬ÂçºåÉÜËçÊý»ÔÆâ¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÄÌÊó¤äÆÃ¼ìº¾µ½ÂÐºö¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡·Ù»¡Ä£¤«¤é¡ÖÆÃÊÌËÉÈÈ»Ù±ç´±¡×¤ò°Ñ¾ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×NMB48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â»²²Ã¤·¤¿¡£
Âçºå¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤ËÊ±¤·¤¿ÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤é¤¬´ÔÉÕ¶âº¾µ½¤Ë¤À¤Þ¤µ¤ì¤«¤±¤ëÀ£·à¤òÈäÏª¤·¤¿=2025Ç¯1·î10Æü¡¢ÂçºåÉÜËçÊý»Ô¡¢¾®Åç¹°Ç·»£±Æ
¡¡ÉÜ·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯1Ç¯´Ö¤Ë¼õÍý¤·¤¿110ÈÖÄÌÊó¤Ï·×114Ëü7917·ï¡ÊÁ°Ç¯Èæ3%¸º¡Ë¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³100Ëü·ïÄ¶¤À¤Ã¤¿¡£Á´ÂÎ¤ÎÌó20%¤Ë¤¢¤¿¤ëÌó23Ëü·ï¤¬¤¤¤¿¤º¤éÅÅÏÃ¤Ê¤É¤Ç¡¢Ìó16%¤òÀê¤á¤ë¡ÖÍ×Ë¾¡¦¶ì¾ð¡¦ÁêÃÌ¡×¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡Ö²È¤ËÃî¤¬½Ð¤¿¡×¡ÖÌÈµö¾Ú¤Î½»½ê¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤Ï¡Ö110ÈÖ¤Ï»ö·ï¡¦»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¿Í¤Î¶ÛµÞÍÑ¤ÎÅÅÏÃ¡£¤¤¤¿¤º¤é¤Î110ÈÖ¤ÏÈÈºá¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¶ÛµÞÀ¤Î¤Ê¤¤Çº¤ß¤äÁêÃÌ¤Ï·Ù»¡ÁêÃÌ¥À¥¤¥ä¥ë¡Ê#9110ÈÖ¡Ë¤ÎÍøÍÑ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÏNMB48¤Î±ö·î´õ°Í²»¤µ¤ó¡Ê19¡Ë¤ÈÀÄ¸¶ÏÂ²Ö¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤â»²²Ã¡£ÆÃ¼ìº¾µ½¤ÎÈï³²ËÉ»ßÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢¸ÇÄêÅÅÏÃ¤òºßÂðÃæ¤âÎ±¼éÈÖÅÅÏÃ¤ËÀßÄê¤·¤¿¤ê¡¢ËÉÈÈµ¡Ç½ÉÕ¤ÅÅÏÃ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡Ê¾®Åç¹°Ç·¡Ë
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ÀÅ²¬,
¾åÅÄ,
ÇÛÀþ,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¹©¾ì,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
ÆÁÅç,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö