²£ÉÍBC¤¬Åì³¤Âç4Ç¯¤ÎÁ°Ìî´´ÂÀ¤ÈÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê·ÀÌó¡Ä¡Ö¥Ïー¥É¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡×
¡¡B1¤Î²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ï1·î10Æü¡¢Åì³¤Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÁ°Ìî´´ÂÀ¤È2024-25¥·ー¥º¥ó¤ÎÆÃÊÌ»ØÄêÁª¼ê·ÀÌó¡Ê¥×¥í·ÀÌó¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤ÎÁ°Ìî¤Ï194¥»¥ó¥Á90¥¥í¤Î¥¹¥âー¥ë¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É¡£Åì³¤Âç³ØÉÕÂ°»¥ËÚ¹â¹»¤ò·Ð¤ÆÆþ³Ø¤·¤¿Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥«¥ìÍ¥¾¡1²ó¡¢½àÍ¥¾¡2²ó¤ò·Ð¸³¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢U18¡¦U19ÆüËÜÂåÉ½¸õÊä¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·ÐÎò¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°Ìî¤Ïº£²ó¤ÎÈ¯É½¤ËºÝ¤·¤Æ¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿Á°Ìî´´ÂÀ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ë¥Ïー¥É¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥Áー¥à¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢²£ÉÍBC¤ÎÇò°æ±Ñ²ðÂåÉ½¼èÄùÌò·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤â°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÁ°Ìî¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢Åì³¤Âç³Ø4Ç¯À¸¤ÎÁ°Ìî´´ÂÀÁª¼ê¤ò²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤Ë·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á°ÌîÁª¼ê¤Ï¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëIQ¤¬¹â¤¯¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤â¥Áー¥à¤Î½á³êÌý¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢Åì³¤Âç³Ø¤Ç¤Ï¥Áー¥à¤Ë¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥×¥ì¥¤¥äー¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥×¥ìー¥¨¥ê¥¢¤¬¹¤¯¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·ø¼Â¤Ê¥Õ¥¡¥ó¥À¥á¥ó¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤Ç¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Ç¤â¥×¥ìー¤Ç¤¤ëÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤òÇ¤¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢Î±³ØÀ¸¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤Ë¤ª¤¤¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Î¶¯¤µ¤È¡¢¸¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ç¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç¥¬ー¥É¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¸¥ê¥Æ¥£¤ò»ý¤Á¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²£ÉÍ¥Óー¡¦¥³¥ë¥»¥¢ー¥º¤¬·Ç¤²¤ëÁ´°÷¤Ç¼é¤ë¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ê¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤È¡¢¾ï¤Ë¥Üー¥ë¤È¿Í¤¬Ï¢Æ°¤·¤ÆÆ°¤¯¡É¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¡É¤Ë½ç±þ¤·¡¢¥Áー¥à¤Ë¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò¿á¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ¶í¤ò³è¤«¤·¤ÆÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥×¥ìー¥äー¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×