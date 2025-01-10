¥¢¥ì¥ó¡¦¥Àー¥é¥à¤¬B¥êー¥°Éüµ¢¡ÄÆüËÜ4¥Áー¥àÌÜ¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ïº´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º
¡¡º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤Ï1·î10Æü¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ì¥ó¡¦¥Àー¥é¥à¤È¤ÎÁª¼ê·ÀÌó¤¬´ðËÜ¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß36ºÐ¤Î¥Àー¥é¥à¤Ï¡¢198¥»¥ó¥Á100¥¥í¤Î¥Ñ¥ïー¥Õ¥©¥ïー¥É·ó¥»¥ó¥¿ー¡£2011Ç¯¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤òÃæ¿´¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤äD¥êー¥°¡Ê¸½G¥êー¥°¡Ë¡¢¥¦¥ë¥°¥¢¥¤¤Î¥Áー¥à¤Ë¤âºßÀÒ¤·¤¿¡£¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¥¿ー¥º¡Ê¸½¼¢²ì¥ì¥¤¥¯¥¹¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿2019－20¥·ー¥º¥ó¤ËB¥êー¥°¤Ø»²Àï¡£¿·³ã¥¢¥ë¥Ó¥ì¥Ã¥¯¥¹BB¡¢Î°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢2024－25¥·ー¥º¥ó¤Ï¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥á¥é¥ë¥³¡¦¥Ü¥ë¥Ä¤Ç¥×¥ìー¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Æ±Áª¼ê¡¢µÜ±ÊÍºÂÀ¥Ø¥Ã¥É¥³ー¥Á·ó¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Ï¸ø¼°HP¤Ç¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÌá¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¤â¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Þ¤¿¥×¥ìー¤·¤ÆÀï¤¦¤Î¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Áー¥à¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥×¥ìー¤¹¤ë¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ð¥ëー¥Êー¥º¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ê¥Àー¥é¥à¡Ë
¡ÖÆüº¢¤è¤êÂô»³¤Î¤´»Ù±ç¡¢¤´À¼±ç¤òÄº¤À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¢¥ì¥ó¡¦¥Àー¥é¥àÁª¼ê¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤´²ÈÂ²¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥Áー¥à¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¶þ¶¯¤Ê¿ÈÂÎ¤ò³è¤«¤·¤¿¥Õ¥£¥¸¥«¥ë¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥×¥ìー¤È¡¢¥²ー¥à¤ò¥¯¥ê¥¨¥¤¥È¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤Ï¡¢º´²ì¥Ð¥ëー¥Êー¥º¤ÎÂç¤¤ÊÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊµÜ±ÊHC·óGM¡Ë
¡¡¤Ê¤ª¡¢º´²ì¤ÏÂè16Àá¤ò½ª¤¨¤Æ9¾¡19ÇÔ¤ÇÀ¾ÃÏ¶è7°Ì¡£¥Á¥§¥¤¥¹¡¦¥Õ¥£ー¥éー¡¢¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¥ì¥ë¥½¥ó¤¬ÀïÎó¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥±¥Ëー¡¦¥íー¥½¥ó¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤È¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤¬½ªÎ»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£