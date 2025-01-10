¡Ú¥Æ¥Ë¥¹¡Û35ºÐ¤Î¶Ó¿¥·½¤¬4Ç¯¤Ö¤êÁ´¹ëOP¤Ø¡¡½éÀï¤ÏÀ¤³¦106°Ì¤È·ãÆÍ¡¡À¾²¬ÎÉ¿Î¤ä¥À¥Ë¥¨¥ëÂÀÏº¤éÆüËÜÀªÃË»Ò¤Ï3Áª¼ê¤¬ËÜÀï¤ËÄ©¤à
¥Æ¥Ë¥¹¤ÎÁ´¹ë¥ª¡¼¥×¥ó¤ÎËÜÀï¤ËÄ©¤à¶Ó¿¥·½Áª¼ê¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÍ½Áª¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Î¥Ö¥é¥¸¥ë¿ÍÁª¼ê¤ÈÀï¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯12·î¤Ç35ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï¡¢4Ç¯¤Ö¤ê11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¡£½éÀï¤ÏÍ½Áª¤ò¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯106°Ì¤Î¥Á¥¢¥´¡¦¥â¥ó¥Æ¥¤¥íÁª¼ê(¥Ö¥é¥¸¥ë)¤ÈÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²áµî°ìÅÙ¤À¤±ÂÐÀï¤·¡¢2019Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥Ö¥ë¥É¥ó1²óÀï¤Ç¶Ó¿¥Áª¼ê¤¬¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ó¿¥Áª¼ê¤Ï¡¢Ä¾Á°¤Î¹á¹Á¥Æ¥Ë¥¹¥ª¡¼¥×¥ó¤Ç½àÍ¥¾¡¡£32¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¤Î74°Ì¤ØÉâ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥Ã¥×100°Ì·÷Æâ2022Ç¯6·î°ÊÍè¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿À¤³¦¥é¥ó¥¯63°Ì¤ÎÀ¾²¬ÎÉ¿ÎÁª¼ê¤Ï¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¯230°Ì¤Î¥¢¥¸¥º¡¦¥É¥¥¥¬¥ºÁª¼ê(¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢)¤È·ãÆÍ¡£À¾²¬Áª¼ê¤Ï10Ç¯Ï¢Â³10²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤Ç¡¢2023Ç¯Âç²ñ¤Ï¼«¸ÊºÇ¹â¤Î¥Ù¥¹¥È16¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£À¤³¦¥é¥ó¥¯84°Ì¤Î¥À¥Ë¥¨¥ëÂÀ觔Áª¼ê¤Ï¡¢½éÀï¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°173°Ì¤Î¥È¥ê¥¹¥¿¥ó¡¦¥¹¥¯¡¼¥ë¥±¥¤¥ÈÁª¼ê(¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢)¤ÈÂÐÀï¡£ÃË»ÒÆüËÜÀª3Áª¼ê¤Ï½éÀïÆÍÇË¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£