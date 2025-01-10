ÃæÆü¡¦¶â´Ý¤äºå¿À¡¦º£Ä«´Ý¤é¤¬É½¾´Áª¼ê¤ËÁª½Ð¡¡ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤¬ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÉ½¾´Áª¼ê¤òÈ¯É½
ÆüËÜ³ØÀ¸Ìîµå¶¨²ñ¤Ï10Æü¡¢Âè57²ó¡¦ÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¤ÎÉ½¾´Áª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï³ÆÏ¢ÌÁ¤«¤é¤½¤ì¤¾¤ìÁª½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Âç³Ø¡¦¹â¹»¤½¤ì¤¾¤ìÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Âç³Ø¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢26Áª¼ê¤¬Áª½Ð¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó»Ë¾å5¹»ÌÜ¤ÎÂç³Ø4´§¤òÃ£À®¤·¤¿ÀÄ»³³Ø±¡Âç³Ø¤ò¼ç¾¤È¤·¤Æ¤±¤ó°ú¤·¹Åç¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º´¡¹ÌÚÂÙÁª¼ê¤ä¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤¬¤é»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É³èÌö¤ò¸«¤»ÃæÆü¤Ë¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¶â´ÝÌ´ÅÍÅê¼ê¤é¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¹â¹»¤ÎÉô¤Ç¤Ï¡¢ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿º£Ä«´ÝÍµ´îÅê¼ê¤¬Áª½Ð¡£¤µ¤é¤Ë¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¹â¹»¤Î¼ç¾¤é¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¹Å¼°ÌîµåÉô¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤¬Â¿¤¯¤òÀê¤á¤ëÃæ¡¢Í£°ì´ôÉìÏ¢ÌÁ¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤«¤é¤ÎÁª½Ð¡£À¶¿åÎ´Ç·²ðÁª¼ê¤¬¼ç¾¤È¤·¤ÆÎ¨¤¤¤¿Ãæµþ¹â¹»¤Ï¡ÖÁ´¹ñ¹â¹»Æð¼°ÌîµåÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¤Ç2ÅÙÌÜ¤Î3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£