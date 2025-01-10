²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØAUTO¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡ª¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï
¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ä¥Þ¥À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à(Æ±¼ÒEC¥µ¥¤¥È)¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£
¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§YBH11DM
¿§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§PW(¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È)
¥µ¥¤¥º(Ìó)(W¡ßD¡ßH)¡§100mm¡ß80mm¡ß270mm
½ÅÎÌ(Ìó)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§420g(ËÜÂÎ¤Î¤ß)
¥³¡¼¥ÉÄ¹(Ìó)¡¡¡¡¡¡ ¡§1.8m
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§1200W(HIGH»þ)
É÷ÎÌ(Ìó)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2.0m3¡¿Ê¬
²¹É÷²¹ÅÙ(Ìó)¡¡¡¡¡¡ ¡§61¡î(HIGH»þ)
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Î¥º¥ë(1¸Ä)
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§5,980±ß(ÀÇÊÌ)¡¿6,578±ß(ÀÇ¹þ)
À½ÉÊ¾ÜºÙ¤ÏÆ±¼ÒEC¥µ¥¤¥È¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨°ìÉô¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤Ï¡¢2025Ç¯1·î11Æü(ÅÚ)¤è¤ê¥ä¥Þ¥À¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥ä¥Þ¥À¥Ç¥ó¥(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ª¤è¤Ó¥ä¥Þ¥À¥¦¥§¥Ö¥³¥à(Æ±¼ÒEC¥µ¥¤¥È)¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¡YBH12DM(DH¡¿¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)¡Û
¢£¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤òÄÉµá¡¢·Á¤È¿§¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê
¿§¤Ï¥·¥Ã¥¯¤Ç¹âµé´¶¤¬¤¢¤ê¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë¡Ö¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¡×¤òºÎÍÑ¡£
·Á¤Ï¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ºÙ¿È¤ÎÉ÷Æ¹¤Ë¶ÊÀþ¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë»ý¤Á¤ä¤¹¤µ¡¦»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
YBH12DM ¥¤¥á¡¼¥¸
¢£²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØAUTO¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
¹â²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤òÌó5ÉÃ´Ö³Ö¤Ç¼«Æ°ÀÚÂØ¤·¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
È±¤ÎÉ½ÌÌ¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤ò¸ò¸ß¤Ë·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈ±¤Î¹¤¬¤ê¤òÍÞ¤¨¡¢¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ø¡£
YBH12DM ±Õ¾½É½¼¨¥Ñ¥Í¥ë¥¤¥á¡¼¥¸
¢£ÂçÉ÷ÎÌ2.0m3¡¿Ê¬¡ªÁª¤Ù¤ë4¥â¡¼¥É¤ÈÉ÷ÎÌ3ÃÊ³¬Ä´Àá
ºÙ¿È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é2.0m3¡¿Ê¬¤ÎÂçÉ÷ÎÌ¤ÇÈ±¤ÎÌÓ¤ò¥É¥é¥¤¡£
WARM(Ãæ²¹É÷)¡¦HOT(¹â²¹É÷)¡¦AUTO(²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØ)¡¦COOL(ÎäÉ÷)¤Î4¥â¡¼¥É¤«¤éÈ±¤ÎÌÓ¤Î¾õÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ÈÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
É÷ÎÌ¤Ï¡¢TURBO¡¦HIGH¡¦LOW¤Î3ÃÊ³¬¤«¤é¤ª¹¥¤ß¤Î¶¯¤µ¤ËÄ´Àá²ÄÇ½¡£
YBH12DM ÁàºîÉô¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¤½¤ÎÂ¾ÆÃÄ¹
¡¦¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó
¡¦Ä¹¼÷Ì¿¢¨¤Î¥Ö¥é¥·¥ì¥¹¥¹¥â¡¼¥¿¡¼ºÎÍÑ
¡¦ÃåÃ¦¤¬´ÊÃ±¤Ê¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¼°¥Î¥º¥ë
¢¨°ìÈÌÅª¤ÊDC¥â¡¼¥¿¡¼(Æ±¼ÒÂ¾À½ÉÊ)¤È¤ÎÈæ³Ó
¡ÚÀ½ÉÊ»ÅÍÍ¡Û
·¿ÈÖ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§YBH12DM
¿§¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§DH(¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
¥µ¥¤¥º(Ìó)(W¡ßD¡ßH)¡§190mm¡ß55mm¡ß245mm
½ÅÎÌ(Ìó)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§530g(ËÜÂÎ¤Î¤ß)
¥³¡¼¥ÉÄ¹(Ìó)¡¡¡¡¡¡ ¡§1.8m
Äê³Ê¾ÃÈñÅÅÎÏ¡¡¡¡¡¡ ¡§1300W(TURBO¡¿HOT»þ)
É÷ÎÌ(Ìó)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§2.0m3¡¿Ê¬
²¹É÷²¹ÅÙ(Ìó)¡¡¡¡¡¡ ¡§72¡î(TURBO¡¿HOT»þ)
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§¥Î¥º¥ë(1¸Ä)
²Á³Ê¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§12,800±ß(ÀÇÊÌ)¡¿14,080±ß(ÀÇ¹þ)
¡Ú¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¡YBH11DM(PW¡¿¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È)¡Û
YBH11DM ¥¤¥á¡¼¥¸
¢£¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØAUTO¥â¡¼¥ÉÅëºÜ
¹â²¹É÷¤ÈÎäÉ÷¤ò¼«Æ°¤ÇÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤¬¤é±¿Å¾¤·¤Þ¤¹¡£
È±¤ËÅö¤¿¤ë²¹É÷¤Î²¹ÅÙ¤òÍÞ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È±¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
YBH11DM ²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØ¥â¡¼¥É¥¤¥á¡¼¥¸
¢£ÂçÉ÷ÎÌ2.0m3¡¿Ê¬¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥É¥é¥¤¥ä¡¼
2.0m3¡¿Ê¬¤ÎÂçÉ÷ÎÌ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÈ±¤ò¥É¥é¥¤¡£
¤É¤Î¥â¡¼¥É¤Î¤È¤¤â¿á½Ð¸ý¤«¤é¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¤òÈ¯À¸¤µ¤»¡¢È±¤ËÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£
Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.
The post ²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØAUTO¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡ª¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï appeared first on Dtimes.