²¹Îä¼«Æ°ÀÚÂØAUTO¥â¡¼¥ÉÅëºÜ¡ª¥ä¥Þ¥À¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¥¤¥ª¥ó¥Ø¥¢¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡×2µ¡¼ï

ヤマダホールディングスは、2025年1月11日(土)よりヤマダオリジナル「マイナスイオンヘアドライヤー」2機種を、全国のヤマダデンキ(一部店舗を除く)およびヤマダウェブコム(同社ECサイト)にて発売します。

【マイナスイオンヘアドライヤー YBH12DM(DH/ダークグレー)】

■見た目の美しさを追求、形と色へのこだわり

色はシックで高級感があり、落ち着いた印象を与える「ダークグレー」を採用。

形は、すっきりとした細身の風胴に曲線のあるデザインで、見た目の美しさに持ちやすさ・使いやすさを兼ね備えました。

YBH12DM イメージ

■温冷自動切替AUTOモード搭載

高温風と冷風を約5秒間隔で自動切替しながら運転します。

髪の表面が熱くなり過ぎないように、温風と冷風を交互に繰り返すことによって髪の広がりを抑え、まとまりのある仕上がりへ。

YBH12DM 液晶表示パネルイメージ

■大風量2.0m3/分!選べる4モードと風量3段階調節

細身のデザインでありながら2.0m3/分の大風量で髪の毛をドライ。

WARM(中温風)・HOT(高温風)・AUTO(温冷自動切替)・COOL(冷風)の4モードから髪の毛の状態に合わせて使用ください。

風量は、TURBO・HIGH・LOWの3段階からお好みの強さに調節可能。

YBH12DM 操作部イメージ

■その他特長

・マイナスイオン

・長寿命※のブラシレススモーター採用

・着脱が簡単なマグネット式ノズル

※一般的なDCモーター(同社他製品)との比較

【製品仕様】

型番 :YBH12DM

色 :DH(ダークグレー)

サイズ(約)(W×D×H):190mm×55mm×245mm

重量(約) :530g(本体のみ)

コード長(約) :1.8m

定格消費電力 :1300W(TURBO/HOT時)

風量(約) :2.0m3/分

温風温度(約) :72℃(TURBO/HOT時)

付属品 :ノズル(1個)

価格 :12,800円(税別)/14,080円(税込)

【マイナスイオンヘアドライヤー YBH11DM(PW/パールホワイト)】

YBH11DM イメージ

■お手頃価格で温冷自動切替AUTOモード搭載

高温風と冷風を自動で切り替えながら運転します。

髪に当たる温風の温度を抑えていますので、髪のダメージが気になるときにおすすめです。

YBH11DM 温冷自動切替モードイメージ

■大風量2.0m3/分のマイナスイオンドライヤー

2.0m3/分の大風量でしっかりと髪をドライ。

どのモードのときも吹出口からマイナスイオンを発生させ、髪に届けます。

