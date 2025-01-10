±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç½»ÂðÁ´¾Æ 2¿Í»àË´ ½»¿Í¤Î¿Æ»Ò¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º
¡¡10ÆüÁáÄ«¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¤Ç½»Âð¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë½»¤à¿Æ»Ò¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢·Ù»¡¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁ´¾Æ¤·¤¿½»Âð¤ä¼þÊÕ¤ÎÍÍ»Ò
¡¡10Æü¸áÁ°5»þÈ¾¤´¤í¡¢±§ÅÔµÜ»Ô¶ðÀ¸Ä®¤Ç¡Ö½»Âð¤Î1³¬¤«¤é±ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á½ê¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤éÀÊÌ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï86ºÐ¤ÎÊì¿Æ¤È63ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢²Ð»ö¤Î¤¢¤È¡¢2¿Í¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡·Ù»¡¤Ï¡¢°äÂÎ¤¬¤³¤Î¿Æ»Ò¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤òµÞ¤°¤È¤È¤â¤Ë¡¢½Ð²Ð¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÅìÉð±§ÅÔµÜ±Ø¤«¤éËÌÀ¾¤ËÌó3.5km¤Î½»Âð³¹¤Ç¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë