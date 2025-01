今春に放送されるHBCオリジナルドラマ『三笠のキングと、あと数人』の主題歌であるGLAYの「Beautiful like you」が、同局の制作により札幌市で開催されるスキージャンプ大会「2025 HBCカップジャンプ」のエンディング曲に決定した。「Beautiful like you」は先日「第17回CDショップ大賞2025」にも入賞した最新アルバム『Back To The Pops』に収録されており、ファンの間でも人気のバラードである。

2025 HBCカップジャンプ」

放送日時:1月13日(月・祝) 14:55〜15:49

放送局:TBS系全国ネット

※放送時間は各地域によって異なる場合がございます。

各地域の放送局ホームページ等をご確認下さい。



「2025 HBCカップジャンプ」オフィシャルサイト

https://www.hbc.co.jp/tv/hbccup2025/

<GLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE>

2025年5月31日(土)東京ドーム

開場15:30/開演17:00



2025年6月1日(日)東京ドーム

開場15:30/開演17:00



2025年6月8日(日)京セラドーム大阪

開場14:00/開演16:00



特設サイト:https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo20242025_dome



・東京公演チケット料金:

S席 12,000円(税込) / アップグレード料金 7,000円(税込)※FC&Mobileのみ販売、S席料金に加算されます。

A席 9,000円(税込)

※3才未満のお子様のご入場はできません。また、3才以上のお子様はチケットが必要となります。



・大阪公演チケット料金:

S席 12,000円(税込) / アップグレード料金 7,000円(税込)※FC&Mobileのみ販売、S席料金に加算されます。

A席 9,000円(税込)

<GLAY 30th Anniversary 2024-2025>

2025年

1月 GLAYアリーナツアー開催中

2月 25年振りにLUNA SEA対バン出演

3月 世代や国境を越えたアーティストとの競演決定

4月 ベストアルバム発売決定

5月 東京ドーム開催決定

6月 東京ドーム & 京セラドーム開催決定

1月13日に全国ネットにてオンエアされる大会の模様とあわせて楽曲もお楽しみに。