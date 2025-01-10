GLAY¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¼ýÏ¿¡ÖBeautiful like you¡×¤¬¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¡Ö2025 HBC¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡×ED¶Ê¤Ë
º£½Õ¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëHBC¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡Ø»°³Þ¤Î¥¥ó¥°¤È¡¢¤¢¤È¿ô¿Í¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤Ç¤¢¤ëGLAY¤Î¡ÖBeautiful like you¡×¤¬¡¢Æ±¶É¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤ê»¥ËÚ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¹¥¡¼¥¸¥ã¥ó¥×Âç²ñ¡Ö2025 HBC¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡×¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¶Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÖBeautiful like you¡×¤ÏÀèÆü¡ÖÂè17²óCD¥·¥ç¥Ã¥×Âç¾Þ2025¡×¤Ë¤âÆþ¾Þ¤·¤¿ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBack To The Pops¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥Ð¥é¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
2025 HBC¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡×
ÊüÁ÷¶É¡§TBS·ÏÁ´¹ñ¥Í¥Ã¥È
¢¨ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ï³ÆÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃÏ°è¤ÎÊüÁ÷¶É¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸Åù¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¡Ö2025 HBC¥«¥Ã¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://www.hbc.co.jp/tv/hbccup2025/
¡ãGLAY 30th Anniversary GLAY EXPO 2024-2025 GRAND FINALE¡ä
³«¾ì15:30/³«±é17:00
2025Ç¯6·î1Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¥É¡¼¥à
³«¾ì15:30/³«±é17:00
2025Ç¯6·î8Æü¡ÊÆü¡Ëµþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå
³«¾ì14:00/³«±é16:00
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.glay.co.jp/feature/glayexpo20242025_dome
¡¦Åìµþ¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
SÀÊ 12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÎÁ¶â 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FC&Mobile¤Î¤ßÈÎÇä¡¢SÀÊÎÁ¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
AÀÊ 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨3ºÍÌ¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Î¤´Æþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢3ºÍ°Ê¾å¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Âçºå¸ø±é¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
SÀÊ 12,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë / ¥¢¥Ã¥×¥°¥ì¡¼¥ÉÎÁ¶â 7,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨FC&Mobile¤Î¤ßÈÎÇä¡¢SÀÊÎÁ¶â¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
AÀÊ 9,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãGLAY 30th Anniversary 2024-2025¡ä
1·î¡¡GLAY¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼³«ºÅÃæ
2·î ¡¡25Ç¯¿¶¤ê¤ËLUNA SEAÂÐ¥Ð¥ó½Ð±é
3·î ¡¡À¤Âå¤ä¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¶¥±é·èÄê
4·î ¡¡¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä·èÄê
5·î ¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à³«ºÅ·èÄê
6·î ¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à & µþ¥»¥é¥É¡¼¥à³«ºÅ·èÄê