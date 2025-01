<ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜>が2025年2月15日(土)および16日(日)の2日間にわたって東京ドームで開催される。同イベントの第4弾出演アーティストが発表となった。第4弾として発表されたのは、B'zだ。出演日は2月15日(土)、小林武史と櫻井和寿を中心に結成されたBank Bandと共演するBank Band with Great Artistsとしての出演となる。

■<ap bank fes '25 at TOKYO DOME 〜社会と暮らしと音楽と〜>



2月15日(土) 東京ドームopen12:00 / start14:002月16日(日) 東京ドームopen11:00 / start13:00※終演時間は各日20:30〜21:00頃予定●出演アーティスト:2月15日(土)▼Bank Band with Great ArtistsBank Band / アイナ・ジ・エンド / imase / Salyu / スガ シカオ / B'z / 槇原敬之▼Band Act東京スカパラダイスオーケストラ/ Mr.Children●出演アーティスト:2月16日(日)▼Bank Band with Great ArtistsBank Band / 上白石萌音 / JUJU / Superfly / 宮本浩次 / milet▼Band ActSaucy Dog / マカロニえんぴつ / Mr.Children▶Bank Band :小林武史 (Key) / 櫻井和寿 (G, Vo Cho) / 小倉博和 (G) / 亀田誠治 (B) / 河村“カースケ”智康 (Dr) /山本拓夫(Sax, Fl) / 西村浩二(Tr) / 四家卯大 (Cello) / 沖祥子 (Vn) / イシイモモコ (Cho) / 小田原 ODY 友洋(Cho)▼チケット ※税込・指定席:15,000円・バルコニー席:22,000円 ※受付終了・ファミリーボックス席:60,000円 ※受付終了【LEncore会員2次先行 / ローチケHMVプレミアム2次会員先行 ※抽選】受付期間:1月10日(金)12:00〜1月21日(火)23:59※受付券種:指定席https://l-tike.com/apbankfes25/【プレリクエスト2次先行(抽選)】受付期間:1月10日(金)17:00〜1月21日(火)23:59※受付券種:指定席https://l-tike.com/apbankfes25/▼オフィシャルグッズ第一次通販受付:2024年11月27日(水)17:00〜2025年1月22日(水)23:59※第一次通販でご購入いただきましたアイテムは、公演前に発送いたしますhttps://official-goods-store.jp/apbankfes/▶オフィシャルグッズデザイン参加クリエイター(敬称略/50音順):淺井裕介/ AYAKA FUKANO/ 植原亮輔(KIGI)/ tsunotsuno/ DRAWING AND MANUAL/ Hugo Yoshikawa/ 皆川 明/ 森本千絵/ WOW主催:ap bank企画・制作:ap bank / LIVE / THE FOREST特別協力:東京ドーム運営:H.I.P.