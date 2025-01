Ä¹Èø¹ËÌé¤Ê¤É¤ò»Ù±ç¡ªBIGLOBE¡Ö¥×¥í¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡×

BIGLOBEは、2025年におけるモータースポーツ各競技への参戦を目指す3名のレーシングドライバーを支援します。

BIGLOBEは、2025年におけるモータースポーツ各競技への参戦を目指す3名のレーシングドライバーを支援。

これまでネットワーク面で協力してきたラリードライバーの長尾綱也選手に加え、ドリフトの国内最高峰カテゴリーに参戦する山中真生選手および深田一希選手も支援します。

3名のドライバーはいずれも、ドライビングシミュレーターを用いたトレーニングや競技のシミュレーション、国内外のドライバーとの交流、SNS発信などインターネットを積極的に活用しています。

BIGLOBEは高速な光回線「ビッグローブ光」を提供することで、彼らの活動をサポートします。

3名のドライバーに関連する詳細情報は次のとおりです。

長尾綱也選手(プロラリードライバー)

・プロフィール:

北海道札幌市出身

自動車整備・板金塗装ショップ「NGO Factory」を営むかたわら

ラリードライバー、ラリーメカニック、両方の顔で

全日本ラリー選手権からWRCまで参戦。

2025年はMORIZO Challenge Cupへのシリーズ参戦が決定。

・参戦カテゴリー/チーム:

2025年JAF全日本ラリー選手権 JN-2クラス / Wellpine Motorsport

TOYOTA GAZOO Racing MORIZO Challenge Cup / Wellpine Motorsport

長尾綱也選手

山中真生選手(プロドリフトドライバー)

・プロフィール:

神奈川県横浜市出身

ドライビングシミュレーターから実車へ移行した第一世代。

D1では2023年にD1 Lights参戦初年度でランキング2位となり、

昨年はD1グランプリへステップアップ、初年度ながら

第9戦で優勝を遂げた。

FORMULA DRIFTでは、2021年に参戦初年度でFDJ2初代チャンピオン。

以降参戦するFORMULA DRIFT JAPANでは昨年最終戦で表彰台を獲得した。

2025年は両シリーズでのチャンピオンを目指す。

・参戦カテゴリー/チーム:

D1 Grand Prix / ウエインズトヨタ神奈川x俺だっ!レーシング

FORMULA DRIFT JAPAN / TBA

JeGT(esports) / TOMEI POWERED

山中真生選手

深田一希選手(プロドリフトドライバー)

・プロフィール:

滋賀県大津市出身

初代e-D1チャンピオンの肩書を持つ、e-Motorsportsも実車でも

競争力のある新進気鋭の女性ドライバー。

FDJ2でランキング上位につけFORMULA DRIFT JAPAN参戦の権利を獲得。

2024年よりフル参戦が決定。

D1では2024年11月にD1 Lightsの権利を獲得。

その実績とエキシビションでの走りが評価され海外大会へ招待され

上位入賞を果たしている。

・参戦カテゴリー/チーム:

FORMULA DRIFT JAPAN / TBA

D1 Lights / TBA

JeGT(esports) / WEB OPTION RACING

深田一希選手

