26ºÐ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¡¢¡ÖÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¡×¤Ë¸ªÊú¤«¤ì...¡¡É×¤¬¸ø³«¤Î2¥·¥ç¤Ë¡Ö½é¡¹¤·¤¤¡×¡Ö¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡×
½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼²£ÅÄ¤µ¤ó¡Ê63¡Ë¤ÎÉ×¤Ç°å»Õ¤ÎÌÚ²¼Çî¾¡¤µ¤ó¡Ê56¡Ë¤¬2025Ç¯1·î9Æü¡¢ÇÐÍ¥¡¦¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¡Ê64¡Ë¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÎÀÎ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ö¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ËJACK¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡×
ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÎÍýÁÛ¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ÀèÆü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤µ¤ì¤¿¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£À¤³¦¤Î¥µ¥Ê¥À¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤²÷µó¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡×¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥É¥é¥Þ¡ÖSHOGUN¾·³¡×¤Ç¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥í¡¼¥Ö¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢26ºÐÅö»þ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤È¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Î¼ã¤«¤ê¤·º¢¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Î¸ª¤òÊú¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢2¿Í¤Ï¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç¤Ï¤Ë¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÚ²¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿·½É¥³¥Þ·à¾ì¤ËJACK¤ÎÉñÂæ¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Î°ìËç¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤Ï»þÂå·à¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¶¯¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¸µ¡¹¤Ï¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ÀéÍÕ¿¿°ì¤µ¤ó¡¢»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¡¢¤ÈÆ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤è¤êÇ¯¾å¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¤é¡¢¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀèÆü¡¢69ºÐ¤Î»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¼ã¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤â63ºÐ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¿ÈÆâ¤¬¸À¤¦¤Î¤â²¿¤Ç¤¹¤¬¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤È¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤ªÆó¿Í¤È¤âÑÛ¡¹¤·¤¯¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×
¡Ö¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤óJJ ¤¯¤ó¡ÊÊÔÃí¡§¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤ÈÌÚ²¼¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¡Ë¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¿¿ÅÄ¹Ç·¤µ¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
¡Ö½é¡¹¤·¤¤¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¡¡¤ï¤¿¤·¤ÎÂç¹¥¤¤Ê¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥ÈÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÈþ½÷ÈþÃË¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¤ª¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡¡¤Õ¤¿¤ê¤È¤â¤ª¼ã¤¤¡¡¤Ç¤âº£¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡¡¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¡ªJJ¤¯¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¿¿ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Î¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤Ï²Ä°¦¤é¤·¤¤½÷À¤ÎÉ½¾ð¡×