·¦ÄÍÍÎ²ð¡¢°æ±º¿·¡õÃæÂ¼»âÆ¸¤é¤È¤Î¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ½¸·ëSHOT¤Ë¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÎÀ¼
1·î9Æü¡¢·¦ÄÍÍÎ²ð¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¥á¥ó¥Ð¡¼ºÆ½¸¹çSHOT¤ò¸ø³«
2002Ç¯À½ºî¤ÎÀÄ½Õ±Ç²è¤Î¶â»úÅã¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤¬¡¢ºòÇ¯12·î20Æü¤è¤ê½ÂÃ«¥·¥Í¥¯¥¤¥ó¥È¤Ë¤Æ½é¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÁÇºà¤Ç¾å±Ç¡£¤³¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ÉñÂæ°§»¢¤¬1·î9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Æ±ºî¤Ç¡¢¥Ú¥³¡ÊÀ±ÌîÍµ¡ËÌò¤ò±é¤¸¤¿·¦ÄÍ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù »þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿ÉñÂæ°§»¢¡£ 2²ó¤È¤âËþ°÷¸æÎé¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö¿·¤¯¤ó¡Ê¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ë¡¢ »âÆ¸¤¯¤ó¡Ê¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡¢ ¤½¤·¤ÆÁ¾Íø´ÆÆÄ¤È¥á¥¤¥ó¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¡¢ 22Ç¯¤Ö¤ê¤¯¤é¤¤¤ËºÆ½¸·ë¡ª¡×¡Ö¤½¤ì¤¾¤ìÀ®Ä¹¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤êw¡×¡Ö¿Ô¤¤Ê¤¤»×¤¤½ÐÏÃ¤¬¥é¥ê¡¼¤Î¤è¤¦ ¤Þ¤¸Æ±Áë²ñ¤ß¤¿¤¤¤Ç¥¨¥â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¶¦¤Ë±Ç²è¤òºî¤Ã¤¿°æ±º¿·¡¢ÃæÂ¼»âÆ¸¡¢Á¾ÍøÊ¸É§´ÆÆÄ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤Î½Ð±éºî¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ ¤¤¤Á¤Ð¤ó¥ê¥Ô¡¼¥È¤·¤Æ´Ñ¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£ µ×¡¹¤Þ¤¿´Ñ¤Æ¤ß¤è¤«¤Ê¡£¡£¡£¡×¡Öº£Ìë¤Ï¥æ¥á¥®¥ï¥é¥¹¥È¥Ü¡¼¥¤¤Ç±Ê±ó¤Ê¤ëÌµ¸Â¤Ê´¶¤¸¡×¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö²û¤«¤·¤¤¡¼¤Ã¡×¡ÖÂîµåÉôÆþ¤ë¥¥Ã¥«¥±¡×¡ÖÀÄ½ÕÃæ¤ÎÀÄ½Õ¤À¡×¡ÖÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê±Ç²è¡×¡Ö¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾ºî¡ª¡×¡Ö¤ä¤Ð¡¼¡ª¡ª¡ª·ã¥¢¥Ä¡×¡Ö¤³¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏºÇ¹â¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥Ô¥ó¥Ý¥ó¡Ù¤Ï¡¢¾¾ËÜÂçÍÎ¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¼Â¼Ì²½¤·¤¿ºîÉÊ¡£Âîµå¤Ë¾ðÇ®¤òÇ³¤ä¤¹¥¿¥¤¥×¤Î°Û¤Ê¤ë¹â¹»À¸¤¿¤Á¤ÎÊ³Æ®¤ÈÍ§¾ð¤òÉÁ¤¡¢¸ø³«¤«¤é20Ç¯°Ê¾å·Ð¤Ã¤¿º£¤Ê¤ªº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë